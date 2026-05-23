Η Πειραματική Σκηνή σε φεστιβάλ στην Ισπανία

Η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας συμμετείχε ως επίσημη προσκεκλημένη στο 28ο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Τερεσέτες που πραγματοποιήθηκε στην Πάλμα ντι Μαγιόρκα της Ισπανίας, εκπροσωπώντας το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας ανάμεσα σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ από την Ευρώπη και τον Καναδά.

Η πρόσκληση από τη διεύθυνση του φεστιβάλ αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική αποστολή, καθώς οι διοργανωτές κάλυψαν πλήρως τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας, έχοντας γνωρίσει τη δράση της Πειραματικής Σκηνής μέσα από το έργο και την παρουσία της στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου φεστιβάλ, οι εκπρόσωποι της Καλαμάτας συμμετείχαν σε συνεδριακή εκδήλωση παρουσιάζοντας το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης και το έργο της Πειραματικής Σκηνής, με οπτικοακουστικό υλικό και στατιστικά στοιχεία.

Η παρουσίαση απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια και άνοιξε δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες. Η αποστολή παρακολούθησε πλήθος παραστάσεων σε θέατρα και ανοιχτούς πολιτιστικούς χώρους της Πάλμας, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν η άρτια οργάνωση, η αυστηρή τήρηση των ωραρίων, το υψηλό επίπεδο εμψύχωσης και υποκριτικής των κουκλοπαικτών, καθώς και η ενεργή συμμετοχή εθελοντών και πολιτιστικών φορέων. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν 14 δήμοι της Μαγιόρκας, χρησιμοποιήθηκαν 6 θέατρα και 4 μορφωτικοί χώροι βιβλιοθηκών, ενώ συνεργάστηκαν 7 πολιτιστικοί φορείς και περισσότεροι από 20 υποστηρικτές και χορηγοί. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με νέες επαφές, ανταλλαγές προσκλήσεων και προοπτικές διεθνών συνεργασιών. Η ελληνική αποστολή προσκάλεσε τις υπεύθυνες του Φεστιβάλ Μαγιόρκας να επισκεφθούν την Καλαμάτα στο επόμενο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου τον Οκτώβριο.

Από το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας συμμετείχαν η Λέττα Πετρουλάκη, υπεύθυνη διοργάνωσης και σχεδιασμού, η Νικολέτα Βασιλοπούλου, εκπρόσωπος της UNIMA Hellas, και ο Γιάννης Βασιλόπουλος, υπεύθυνος διαδικτυακής προώθησης και εθελοντής του φεστιβάλ.