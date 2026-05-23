Καλαμάτα: Εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης με την Ελεονώρα Μελέτη

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 11 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Ομιλήτριες της εκδήλωσης θα είναι η Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη και η Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ελένη Βολονάκη. Κατά την εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ του 5ου Γυμνασίου Καλαμάτας με τίτλο «Όταν το σχολείο ανοίγει τα φτερά του. Το σχολείο αλλιώς – ένα σχολείο χωρίς τοίχους» με υπεύθυνη καθηγήτρια την Γεωργία Μουσελίμη. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς καθώς και στο ευρύτερο κοινό.