ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για μονάδα βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά

Την κυβέρνηση που δεν σέβεται τις απόψεις και τις αποφάσεις της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών, για το θέμα της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, επικρίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι “η υπόθεση της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις τοπικές κοινωνίες”. Κι επισημαίνει πως “η αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Δήμος Οιχαλίας και οι τοπικές κοινότητες καταγράφουν σοβαρές περιβαλλοντικές και κοινωνικές ενστάσεις, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαδικασία αδειοδότησης σαν να μην υπήρξαν ποτέ αντιδράσεις”.

Η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑ υποστηρίζει ότι “κανείς δεν είναι απέναντι στις επενδύσεις, στις ΑΠΕ ή στην πράσινη μετάβαση. Όμως, δεν μπορεί κάθε φορά η Μεσσηνία να σηκώνει δυσανάλογο βάρος χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και χωρίς να ακούγεται η τοπική κοινωνία”. Και διευκρινίζει πως “οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη επιβαρυνθεί εδώ και χρόνια από οχλούσες δραστηριότητες και δικαιολογημένα ανησυχούν για το τι θα σημαίνει ακόμη μία τέτοια μονάδα για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου τους”.

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μεσσηνίας ζητεί “πραγματική διαβούλευση και όχι διαδικασίες για το θεαθήναι, πλήρη διαφάνεια στην αδειοδότηση, ουσιαστικό έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σεβασμό στις αποφάσεις της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών” και καταλήγει: “Η ανάπτυξη δεν μπορεί να προχωρά ερήμην των πολιτών. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής”.