Ευρωπαϊκή διάκριση για περιβαλλοντική δράση στην Καλαμάτα

Μια σημαντική ευρωπαϊκή αναγνώριση απέσπασαν οι δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που υλοποίησε ο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Μάκιος Νάσος στην Καλαμάτα, καθώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος [European Environment Agency (EEA)] δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα και στην ενότητα “Citizen Stories” την δράση του με τίτλο: “I turned city buses into tools for climate and biodiversity awareness”.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί τη μοναδική συμμετοχή από την Ελλάδα που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη ενότητα του EEA, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία και τον ευρωπαϊκό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας. Η δημοσίευση αναδεικνύει, πως ακόμη κι ένα μέσο καθημερινής μετακίνησης, όπως ένα αστικό λεωφορείο, μπορεί να μετατραπεί σ' ένα ισχυρό εργαλείο ενημέρωσης, συμμετοχής και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Ο EEA είναι ο επίσημος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή αξιόπιστων και ανεξάρτητων πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τη βιωσιμότητα. Μέσα από τις αναλύσεις, τις εκθέσεις και τις πρωτοβουλίες του, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών και στην ενημέρωση εκατομμυρίων πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή αυτή αναγνώριση από τον EEA αποδεικνύει ότι τοπικές δράσεις που βασίζονται σε καινοτόμες ιδέες μπορούν ν' αποκτήσουν διεθνή απήχηση και να αποτελέσουν παράδειγμα καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.