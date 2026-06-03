Καλαμάτα: Η εταιρεία Olive Ergo στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων

Ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας συνεχίζουν τον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων, με μια εκδήλωση αφιερωμένη στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της μεσσηνιακής γης και σε μια οικογενειακή ιστορία που ξεκινά από το 1896.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ. στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28), η εταιρεία Olive Ergo θα παρουσιάσει τη φιλοσοφία, τα προϊόντα και την ιστορία της οικογένειας Αναγνωστόπουλου, που παράγει ελαιόλαδο στη Μεσσηνία για πέντε συνεχόμενες γενιές.

“Η σειρά One & Olive εκφράζει αυτή τη διαδρομή: πολύτιμα μυστικά παραγωγής που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά από το 1896, με αφετηρία τον παπά-Αποστόλη, τον κληρικό του χωριού που παρήγαγε το καλύτερο ελαιόλαδο στην περιοχή της Μεσσηνίας” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.

Τα δύο ελαιοτριβεία της εταιρείας λειτουργούν με ψυχρή έκθλιψη και βρίσκονται στο Μάνεσι και στο Τρίκορφο Μεσσηνίας και είναι επισκέψιμα, προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία επαφής με την παραγωγική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και τη φιλοσοφία της εταιρείας, τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου τους και να δοκιμάσουν επιλεγμένα προϊόντα.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.