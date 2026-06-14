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Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026 12:45

Εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού στον Κάμπο

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Εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού στον Κάμπο

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Εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπου Αβίας “ΜΑΧΑΩΝ” το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου.

Ο τίτλος της ενημερωτικής ομιλίας είναι: “Καρκίνος του μαστού: Η πρόληψη σώζει ζωές”. Ομιλήτριες στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα είναι η Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Δέσποινα Μυλωνάκη, η κοινωνική λειτουργός “Αλμα ζωή” Κορίνα Τσομπανισάκη και η ταμίας του συλλόγου και εθελόντρια με εμπειρία ζωής Νανά Τσαπέλα.

Η εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνου μαστού “Αλμα ζωής” έχει ελεύθερη είσοδο, με τους διοργανωτές να στέλνουν το μήνυμα “Δεν είσαι μόνη. Είμαστε μαζί σε αυτό”.

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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