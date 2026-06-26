Καλαμάτα: Ξεκινά απόψε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Με κορυφαίες στιγμές σε καλλιτεχνικό επίπεδο τη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου και την παράσταση stand up comedy του Αλέξανδρου Τσουβέλα διεξάγεται σήμερα και αύριο το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή στην Καλαμάτα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του διημέρου, που θα λάβει χώρα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καλαμάτας:

Παρασκευή 26/6

20.15 Lost minds

20.45 Γιώργος Κουρης-Χρήστος Τσανι-Γιώργος Κατσαπαρας

21:15 Ομιλία του Νεκτάριου Τριάντη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

22:00 Μεγάλη συναυλία της Νατάσσας Μποφιλιου

24:00 Λαϊκό Γλέντι με τους «Λαϊκότροπους»

Σάββατο 27/6

20.15 Spark of fire

20.45 Καλαμπαντα

21.15 Ks Band με αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

21:45 Tiny jackal- Hip hop

22:30 Αλεξανδρος Τσουβελας- Παράσταση stand-up comedy «60 λεπτά με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα»

23:45 Παραδοσιακό –Δημοτικό γλέντι με τους Αντράλα και τον Κώστα Καντζιλιερη από την Αρτεμισία του Ταΰγετου

*Ο Tiny Jackal (Αθανάσιος Περράκης) είναι Έλληνας ράπερ και καλλιτέχνης της hip hop σκηνής. Έχει συμπληρώσει πάνω από 25 χρόνια ενεργής παρουσίας στο ελληνικό rap, ξεκινώντας τη διαδρομή του στα τέλη της δεκαετίας του '90. Ο Tiny Jackal είναι γνωστός για τον κοινωνικοπολιτικό στίχο του και την ξεκάθαρη αντιφασιστική του στάση. Ήταν στενός παιδικός φίλος Παύλου Φύσσα (Killah P).

Πρόσφατα ο Tiny Jackal και ο Μίλτος Πασχαλίδης, μαζί με τον Θωμά Κωνσταντίνου, συνεργάστηκαν στο single «Μια λωρίδα ουρανό», ένα τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά της Παλαιστίνης που μεγαλώνουν μέσα στη δίνη του πολέμου.