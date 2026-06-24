Το μήνυμα της Νατάσσας Μποφίλιου για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή: «Σας περιμένουμε όλους εκεί!»

Με ένα σύντομο βίντεο γεμάτο χαμόγελο, ενθουσιασμό και ανυπομονησία, η Νατάσσα Μποφίλιου στέλνει το δικό της κάλεσμα για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στην Καλαμάτα, λίγες ημέρες πριν ανέβει στη σκηνή του Φεστιβάλ την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10 μ.μ.

Στο μήνυμά της αναφέρει: «Αγαπημένοι μας, ετοιμαζόμαστε να βγούμε στη σκηνή και σκεφτόμαστε ότι σε πολύ λίγες μέρες θα είμαστε κι εμείς στη Φεστιβαλάρα ΚΝΕ Καλαμάτας. Σας περιμένουμε όλους εκεί!»

Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή κορυφώνει τις προετοιμασίες του και δίνει ραντεβού με τη νεολαία, τους εργαζόμενους και όλο τον λαό της Μεσσηνίας την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καλαμάτας.

Το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου η Καλαμάτα θα ζήσει το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός του Καλοκαιριού, με χιλιάδες νέους και νέες να δίνουν το παρών στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή.

Για δύο μέρες η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει το μεγαλύτερο πολιτικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό γεγονός της πόλης, με πλούσιο πρόγραμμα, συζητήσεις, εκθέσεις, δραστηριότητες και μεγάλες συναυλίες.

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Νεκτάριο Τριάντη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και μεγάλη συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με λαϊκό γλέντι από το συγκρότημα «Λαϊκότροποι». Το Σάββατο το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία με τον Tiny Jackal, την παράσταση stand-up comedy «60 λεπτά με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα» και μεγάλο δημοτικό και παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα «Αντράλα» του Κώστα Καντζιλιέρη.