Εντυπωσίασε το κοινό το «1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Μεσσήνης»



Η επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε με πρωτοβουλία και καλλιτεχνική επιμέλεια της Χορωδίας Μεσσήνης «Οι Τροβαδούροι» και διοργανώθηκε από τον Δήμο Μεσσήνης και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου, αποτέλεσε ισχυρό έναυσμα για την καθιέρωση του Φεστιβάλ με τη συμμετοχή ολοένα και περισσότερων χορωδιών στο μέλλον.

Στο 1ο Φεστιβάλ συμμετείχαν με σειρά εμφάνισης: Δημοτική Χορωδία Σαλαμίνας, Μικτή Πολυφωνική Χορωδία Δήμου Βέλου- Βόχας, Δημοτική Χορωδία Μεγαλόπολης, Πολιτιστικός Σύλλογος Άργους «Τελέσιλλα», Χορωδία Δήμου Νεμέας & Χορωδία Μεσσήνης «Οι Τροβαδούροι».

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος χαιρέτισε το 1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ, εκφράζοντας την χαρά και την ικανοποίησή του για την μεγάλη ανταπόκριση και τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξε το κοινό στις χορωδίες. Τόνισε πως η εκδήλωση αυτή αποτελεί την αρχή για ουσιαστικές συναντήσεις και γόνιμες συνεργασίες με χορωδούς από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. Ακολούθως ευχαρίστησε τους «Τροβαδούρους» για την πρωτοβουλία και την ΠΕΔ Πελοποννήσου για τη συνεργασία, καθώς και όλες τις χορωδίες που ταξίδεψαν στη Μεσσήνη, ευχόμενος να συνεχιστεί και να διευρυνθεί στο μέλλον.