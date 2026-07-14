«Ενα μουσικό ταξίδι στην καρδιά της Κούβας» στη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών “Βικτόρια Γ. Καρέλια”

Η διεθνώς καταξιωμένη Κουβανή ερμηνεύτρια παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση αφιερωμένη στην αυθεντική κουβανέζικη μουσική, προσκαλώντας το κοινό σε ένα δίωρο ταξίδι γεμάτο πάθος, νοσταλγία και τους ακαταμάχητους ρυθμούς της Αβάνας. Με σημείο αναφοράς τις διαχρονικές επιτυχίες του Buena Vista Social Club, η παράσταση ζωντανεύει τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Κούβας, όπως τα Chan Chan, Dos Gardenias, El Cuarto de Tula, Candela, Veinte Años και πολλές ακόμη κλασικές μελωδίες που έχουν αγαπηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Με αυθεντικές ενορχηστρώσεις και τη συμμετοχή κορυφαίων Κουβανών και Ελλήνων μουσικών, η συναυλία μεταφέρει το κοινό στην ατμόσφαιρα της παλιάς Αβάνας μέσα από τους ήχους του Son Cubano, του Bolero, της Salsa και της Latin Jazz. Συμμετέχουν: η Rosanna Mailan στο τραγούδι, ο Lazaro Castro στο πιάνο, ο Yoel Soto στο μπάσο, ο Carlos Menendez στα κρουστά και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τρομπέτα. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ, ενώ η προπώληση πραγματοποιείται στη Συλλογή «Βικτωρία Γ. Καρέλια» κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Πληροφορίες: 27210 86923, 27210 86927..