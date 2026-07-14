Οι νικητές του διαγωνισμού του Φεστιβάλ Κιθάρας

Το Σάββατο 4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός του Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας, με τη συμμετοχή της Παιδικής και Εφηβικής κατηγορίας στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν ο πρόεδρος Κώστας Κοτσιώλης και τα μέλη Κώστας Ηλιάδης, Μαρία Κολόζου, Mark Leighton και Ακης Σιψάς, οι οποίοι αξιολόγησαν τις εμφανίσεις των συμμετεχόντων με βάση την τεχνική αρτιότητα, τη μουσικότητα και τη συνολική ερμηνευτική τους προσέγγιση.

Στην Παιδική κατηγορία, το Α’ Βραβείο απονεμήθηκε στον Αθανάσιο Κάππο, το Β’ Βραβείο στον Μύρωνα Αλέξιο Κοταρίδη, ενώ το Γ’ Βραβείο μοιράστηκαν η Αννα Μαρία Γεωργαντά και ο Δημήτρης Ηλιόπουλος. Επαινοι απονεμήθηκαν στη Φωτεινή Αναγνωστοπούλου, την Κυβέλη Βιρτσιώνη, τον Παναγιώτη Γκιώνη, την Ελενα Καρλέτσου, τον Κωνσταντίνο Μαζιώτη, τη Σταυρούλα Μιχαήλ, τον Μιχάλη Ξύνα και τον Κωνσταντίνο Τριανταφύλλου.

Στην Εφηβική κατηγορία, το Α’ Βραβείο κέρδισε ο Γεώργιος Αντωνάκος, το Β’ Βραβείο η Αριάδνη Γεωργιοπούλου και το Γ’ Βραβείο η Αλίκη Ψάλτη. Αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής απονεμήθηκαν στην Τούλα-Δανάη Γιαννακέα, τη Γεωργία-Χριστίνα Γκλεγκλέ, τον Αθανάσιο Γκότση, τον Ορφέα Κουγιούφα, τον Αγγελο Ηλία Ρουμελιώτη Κολοκοτρώνη, τον Γεώργιο Σταματελόπουλο, την Ελενα Στεφανέα και τον Θεόδωρο Σωτηρόπουλο.

*Η φωτογραφία είναι της Φιλάνθης Λάγιου.