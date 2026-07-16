Κρητική βραδιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών

Κρητική βραδιά οργανώνεται το Σάββατο 18 Ιουλίου στο κέντρο “Καπόγλης” στον Αγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών, στις 9.30 το βράδυ, με τον μεγάλο ερμηνευτή Γιάννη Κακλή και τον μεσσήνιο ταλαντούχο λυράρη Παναγιώτη Τάσου.

Πρόκειται για μια αυθεντική κρητική μουσική εμπειρία, για μια κορυφαία καλλιτεχνική σύμπραξη, που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό με τους ήχους, τα χρώματα και την αύρα της λεβεντογέννας Κρήτης.

Στο τιμόνι της βραδιάς θα βρίσκεται ο σπουδαίος Γιάννης Κακλής ένας από τους πιο καταξιωμένους και αγαπητούς τραγουδιστές και λαουτιέρηδες της κρητικής παράδοσης, με καταγωγή από την Επισκοπή Ρεθύμνου.

Δίπλα στον μεγάλο ερμηνευτή σε ρόλο πρωταγωνιστή θα βρίσκεται ο νεαρός και εξαιρετικά ταλαντούχος λυράρης Παναγιώτης Τάσου (φωτό). Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Παναγιώτης – φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Μαθηματικών - , έχει καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση της μουσικής κοινότητας και του κοινού, ξεχωρίζοντας για το πηγαίο ταλέντο του, τη δεξιοτεχνία του στη λύρα και τον βαθύ σεβασμό του προς την παραδοσιακή μουσική.

Οσοι βρεθούν στην κρητική βραδιά το Σάββατο, θα απολαύσουν ριζίτικα, συρτά, μαλεβιζιώτικους χορούς και μια ατμόσφαιρα που θα μεταφέρει την καρδιά της Κρήτης στη Μεσσηνία.