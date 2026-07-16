Επιτυχημένο Βιωματικό Εργαστήρι Κατασκευών στην Κυπαρισσία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Βιωματικό Εργαστήρι Κατασκευών με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά, από τους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, με τη συμμετοχή των μαθητών του Γυμνασίου Κυπαρισσίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Κυπαρισσίας.

Ομάδα 18 φοιτητών και 3 καθηγητών του Πανεπιστημίου παρέμειναν με δικά τους έξοδα στην Κυπαρισσία για 8 ημέρες. Ο Δήμος Τριφυλίας προμήθευσε την ομάδα των φοιτητών, καθηγητών και μαθητών με τα απαραίτητα υλικά και έτσι στην αυλή του Γυμνασίου έγινε επέκταση του υφιστάμενου καθιστικού (που κατασκευάστηκε το προηγούμενο έτους) με τη δημιουργία επιπλέον χώρου για επιτραπέζια παιχνίδια και διάβασμα, καθώς και προσθήκη (μη μόνιμου) στεγάστρου σκίασης σε επιλεγμένα τμήματα του χώρου.

Στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και του παιχνιδιού, καθώς και η διαμόρφωση λειτουργικών υπαίθριων χώρων, που θα μπορούν να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων στη φύση στο σχολικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, η δράση προάγει την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων και τη γνωριμία των φοιτητών με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, τόσο την αρχιτεκτονική όσο και την άυλη (παραδόσεις, γλώσσα, διατροφή κ.λπ.). Για τους μαθητές του γυμνασίου ήταν μια σημαντική ευκαιρία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέσω της χρήσης φυσικών και ανακυκλωμένων υλικών, αλλά και μια πρώτη επαφή με φοιτητές που σπουδάζουν στις επιστήμες των κατασκευών, του σχεδιασμού και του περιβάλλοντος, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ως έμπνευση για το μέλλον τους.