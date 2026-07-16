Διεθνής ποδηλατική δράση στην Καλαμάτα

Μια ξεχωριστή διεθνής ποδηλατική δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην Καλαμάτα, φέρνοντας στην πόλη καλλιτέχνες και φίλους του ποδηλάτου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Διεθνής Ποδηλατοβόλτα Καλαμάτας 2026 συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Αδελφότητα Krefeld 1974 και τη Sirtaki Produktion, με στόχο την προώθηση της ποδηλατικής κουλτούρας, της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών και της διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν δημιουργοί από τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν συλλεκτικά και μοναδικά ποδήλατα τύπου custom cruiser. Πρόκειται για χειροποίητες κατασκευές, αρκετές από τις οποίες έχουν δημιουργηθεί με την τεχνική του upcycling, αξιοποιώντας παλιά μεταλλικά αντικείμενα και υλικά.

Το σημείο συνάντησης έχει οριστεί στη Μαρίνα στις 6 μ.μ., ενώ η εκκίνηση της ποδηλατοβόλτας θα δοθεί στις 6.30 μ.μ.. Η διαδρομή θα έχει μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων, θα είναι κατάλληλη για μικρούς και μεγάλους και θα ολοκληρωθεί στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους, με τους διοργανωτές να απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης να γνωρίσουν από κοντά τα ιδιαίτερα ποδήλατα και να λάβουν μέρος στη διαδρομή.

Για την προετοιμασία της διοργάνωσης είχε προηγηθεί, στις 19 Ιουνίου, συνάντηση στο δημαρχείο Καλαμάτας μεταξύ του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, του αντιδημάρχου Αναστασίου Σκοπετέα και του προέδρου της Ελληνικής Αδελφότητας Krefeld 1974, Ηρακλή Καρουσιώτη.

Η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει την Καλαμάτα ως τόπο που μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς, δημιουργικές και συμμετοχικές εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την άθληση, την τέχνη και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.