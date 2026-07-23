Με δύο δυνατές παραστάσεις συνεχίζεται το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού

Η Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας, μία από τις πιο τολμηρές και περιζήτητες φωνές της σύγχρονης σκηνής, παρουσιάζει το "Guintche" (Live Version), στις 8.30 μ.μ., στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Ένα εκρηκτικό solo που ερμηνεύει η ίδια, ένα καλειδοσκόπιο αισθήσεων, όπου το σώμα υπόκειται σε συνεχή μεταμόρφωση. Ένας αδιάκοπος διάλογος εκτυλίσσεται ανάμεσα στη λεκάνη και τα κρουστά, ανάμεσα στη χειρονομία και τον ρυθμό. Μεταμορφώνοντας τον εαυτό της σε πυγμάχο, μάγισσα και χορεύτρια, η Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας ενσαρκώνει πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα. Η live εκδοχή του «Guintche» με τη συνοδεία των μουσικών Henri «Cookie» Lesguillier και Simon Lacouture, προσδίδει ακόμα περισσότερο βάθος και ένταση στον υβριδικό κόσμο της Φρέιτας καθώς το έργο ξεδιπλώνεται ως ιεροτελεστία -οικεία και ταυτόχρονα οικουμενική. Η παράσταση θα δοθεί και αύριο, στις 9.30 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Ακολουθεί το «Maldonne», η πρώτη ομαδική δημιουργία της ανερχόμενης Γαλλίδας χορογράφου Leïla Ka, στην πρώτη της παρουσίαση στην Ελλάδα, στις 10 μ.μ. στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Η παράσταση ρίχνει ένα ποιητικό και συχνά ειρωνικό βλέμμα στους ρόλους και τις προσδοκίες που επιβάλλονται στις γυναίκες. Πέντε χορεύτριες σε συνεχή μετακίνηση και επανασύνθεση, όπου κάθε μετάβαση σηματοδοτείται από μια αλλαγή κοστουμιού, συγκροτούν ένα τοπίο ιστοριών και ταυτοτήτων. Τα σώματα των γυναικών εξεγείρονται, κουβαλώντας τις ιστορίες τους και αμφισβητώντας στερεότυπα και επιβεβλημένους ρόλους. Το έργο έγινε διεθνές φαινόμενο περιοδείας, πραγματοποιώντας μέσα σε τρία χρόνια περισσότερες από 100 παραστάσεις, από ένα κατάμεστο Olympia στο Παρίσι έως την Κολομβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράσταση παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.