Καλαμάτα: Αύριο ξεκινά το Φεστιβάλ Μπύρας

Ολα είναι έτοιμα για το 6ο Peloponnese Beer Festival, το οποίο ξεκινά αύριο στο Πάρκο Δυτικής Παραλίας (Κυκλοφοριακής Αγωγής) στην Καλαμάτα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου.

Στο μουσικό σκέλος, την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ θα εμφανιστούν στη σκηνή οι Locomondo, τη δεύτερη ημέρα η party band 48 Ores και την τελευταία ημέρα οι Θραξ Πανκc. «Για τρεις ημέρες η Καλαμάτα ζει στον ρυθμό της ελληνικής χειροποίητης μπύρας, της μουσικής και του καλοκαιριού. Θα έχετε μια μοναδική εμπειρία.

Το Peloponnese Beer Festival – Only Craft είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της Πελοποννήσου. Από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για μικροζυθοποιίες, φίλους της craft κουλτούρας και ταξιδιώτες από όλη την Ευρώπη. Φέτος εστιάζει στις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τα ποτήρια και σας περιμένουμε να τις μοιραστούμε από κοντά στην Καλαμάτα», τονίζεται από τους διοργανωτές.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 μ.μ. Η προπώληση γίνεται μέσω του more.com καθώς και στα φυσικά σημεία (Tobacco Road, Nom Street Food, Αφράλατο). Η είσοδος είναι δωρεάν για άτομα με κινητικά προβλήματα και για παιδιά έως 12 ετών, με τη συνοδεία γονέων.