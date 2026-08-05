Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ανασκαφή του τύμβου στα Κρεμμύδια

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ανασκαφή του τύμβου με τους θολωτούς τάφους στα Καμίνια της Κοινότητας Κρεμμυδίων και για να τιμηθεί η προσφορά και το έργο των αρχαιολόγων Σπυρίδωνα Μαρινάτου, Γεωργίου Κορρέ και Σοφίας Ταράντου, θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, στην αίθουσα “Ρεγγίνα”, το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 8 το απόγευμα.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου, στο Πνευματικό Κέντρο, ο Νίκος Κισκήρας από τα Κρεμμύδια, ψυχή της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της ανάδειξης του τύμβου στα Καμίνια, στην σπουδαία προσφορά των αρχαιολόγων Μαρινάτου, Κορρέ και Ταράντου και στη σημαντική συμβολή ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας.

Η αρχαιολόγος Μαρία Κυλάφη παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι η εκδήλωση θα είναι φόρος τιμής στο ανασκαφικό κι επιστημονικό έργο του καθηγητή Αρχαιολογίας Γεωργίου Κορρέ και θα επισημανθεί η συμβολή της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων στην προστασία και την ανάδειξη του τύμβου με τους θολωτούς τάφους.

Ενημέρωσε ότι θα τιμηθεί ο ιδιοκτήτης της έκτασης που υπάρχει το μνημείο, Νικόλαος Κουρνιώτης, που έχει δωρίσει το κτήμα του στο ελληνικό Δημόσιο.

Σημείωσε ότι “το ταφικό μνημείο είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο της Μεσσηνίας που χρονολογείται γύρω στο 1.700 π.Χ., 400 χρόνια πριν τη μεγάλη ακμή του Βασιλείου του Νέστορος”.

Αναγνωρίζει τη σημασία και το αρχαιολογικό ενδιαφέρον του μνημείου και το έχει εντάξει μαζί με μια πλειάδα άλλων θολωτών τάφων της Μεσσηνίας στο έργο Μεσσηνίας Θολωτοί τάφοι στο Βασίλειο του Νέστορος, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η αρχαιολόγος Ευαγγελία Μαλαπάνη επισήμανε ότι “ο Γεώργιος Κορρές, πέρα από σπουδαίος αρχαιολόγος αγάπησε βαθιά τη Μεσσηνία και αφιέρωσε σε αυτή μεγάλο μέρος της επιστημονικής και προσωπικής του διαδρομής. Οι έρευνές του αποκάλυψαν σημαντικές πτυχές του Μυκηναϊκού κόσμου και ανέδειξαν τη Μεσσηνία ως έναν από τους σπουδαιότερους τόπους της προϊστορικής Ελλάδας”. Παρατήρησε ότι “μαζί με την αρχαιολόγο Σοφία Ταράντου συνέδεσαν το έργο και τη ζωή τους με τη Μεσσηνία, υπηρετώντας με αφοσίωση την έρευνα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Γ. Κορρές συνέδεσε το όνομά του με την έρευνα της προϊστορικής Μεσσηνίας κι έγινε μέρος της ιστορίας της Μεσσηνίας”.

Η λέκτορας Αρχαιολογίας Αφροδίτη Χασιακού αναφέρθηκε στο έργο του Γεωργίου Κορρέ και του Σπυρίδωνα Μαρινάτου, “που έκαναν πολλές ανασκαφές, γνωστές ως ανασκαφές Πύλου που διεξάγονται υπό την αιγίδα της «Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» με τη συμμετοχή μελών του Πανεπιστημίου Αθηνών”. Σημείωσε ότι “ο Μαρινάτος απέδειξε την εξάπλωση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και τοποθέτησε τη Μεσσηνία στον χάρτη των πιο σπουδαίων κέντρων του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Ο Γεώργιος Κορρές συνέχισε το έργο του με συστηματικές ανασκαφές και νέες ανακαλύψεις. Εχουν ανασκάψει 16 αρχαιολογικές θέσεις στη Μεσσηνία, που περιλαμβάνουν 90 μνημεία, περί τους 40 θολωτούς τάφους, 35 θαλαμωτούς 4 – 5 τύμβους της Μέσης Εποχής του Χαλκού, τον προϊστορικό οικισμό της Βοϊδοκοιλιάς με πάνω από 80.000 ευρήματα. Και το χάλκινο στέμμα με χρυσό αστέρι στην κορυφή του, που βρέθηκε στο Μυρσινοχώρι, το μόνο που βρέθηκε ολοκληρωμένο από τον Μυκηναϊκό κόσμο”.

* Σήμερα την Ομάδα Ανασκαφών Πύλου αποτελούν: Διευθυντής ο Μιχάλης Κοσμόπουλος, ακαδημαϊκός καθηγητής – διευθυντής των ανασκαφών της Ικλαινας. Μέλη: Ο καθηγητής Αρχαιολογίας Γιάννης Παπαδάτος. Ο ομότιμος καθηγητής Γιάννος Λώλος. Η λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού. Η διδάκτωρ Πηγή Καλογεράκου. Ο διευθυντής προϊστορικών αρχαιοτήτων Κώστας Νικολέντζος. Η επίτιμη διευθύντρια Αρχαιοτήτων Ηλείας Γεωργία Χατζή.

* Την στήριξή τους στην εκδήλωση εξέφρασαν η Γεωργία Αγγελοπούλου από τη Νέα Σκηνή Καλαμάτας, ο Σπύρος Κατσίρας από τους “Ελληνομνήμονες”, η Αθηνά Μασουρίδου από τον Σύλλογο Απανταχού Λαδαίων, και η Σοφία Δούση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Παράδεισο”.

Γ.Σ.