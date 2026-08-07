Παρουσίαση του βιβλίου «Πανός ένεκεν» στην Κορώνη

Παρουσιάζεται την Κυριακή στις 8 μ.μ. στην αίθουσα Ταρσούλη του Μανιατακείου Ιδρύματος, στην Κορώνη, το βιβλίο «Πανός ένεκεν» της Δήμητρας Γαϊτάνη-Συρεγγέλα.

Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στον ζωόμορφο θεό Πάνα, ως αρκαδικό θεό, Ποιμένα-Νόμιο, αλλά και ως αρχετυπικό Σύμβολο, το οποίο εκφράζει τις αρχέγονες δυνάμεις της Φύσης, το ένστικτο, την αρχέγονη στοχαστική συνείδηση, την εξελικτική ιστορία της ανθρώπινης διαδρομής. Μια πολυδύναμη εικόνα σε βάθος χρόνου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Χρυσοβαλάντη Λευτάκη, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος, ο Χρήστος Μάραντος, πτυχιούχος φιλοσοφίας και λογοτέχνης και η συγγραφέας. Ο Απόστολος Βασιλόπουλος, ιστορικός Μοντέρνας Τέχνης και μουσικός θα σχολιάσει το θέμα «Ο Παν μέσα μας: Φευγαλέες όψεις του θεού στη μεταπολεμική Ελλάδα: Ένας βαλκανικός Παν, ο Μπάλος (1971) του Διονύση Σαββόπουλου». Κείμενα θα αναγνώσουν η Καλλιόπη Μαράντου, φιλόλογος, η Μαγδαληνή Μπίζου, φιλόλογος και ο Δημήτρης Σιψάς, αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πύλου-Νέστορος, συγγραφέας. Ο συντονισμός της εκδήλωσης θα γίνει από τον Γεώργιο Κόντο, (εκδόσεις Διπλογραφία), πρώην επιστημονικό συνεργάτη Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα…

Η Δήμητρα Γαϊτάνη-Συρεγγέλα έχει γεννηθεί στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ζει στην Αθήνα. Είναι συνσυγγραφέας του βιβλίου «Βασιλιτσιώτικη Ντοπιολαλιά» και το βιβλίο της «Πέτρινα Γεφύρια Πελοποννήσου-Ελλάδας» βρίσκεται υπό έκδοση. Τα ενδιαφέροντά της είναι πολλά και αφορούν κυρίως την Ιστορία και την Αρχαιολογία. Την ιστορική και αρχαιολογική θεώρηση έχει και το παρόν πόνημα «Πανός ένεκεν».