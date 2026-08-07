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Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2026 19:14

Παρουσίαση βιβλίου του ιατρού Αθανασίου Ν. Ράμμου

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Παρουσίαση βιβλίου του ιατρού Αθανασίου Ν. Ράμμου

Navarino Agora

 

Το βιβλίο του ιατρού Αθανασίου Ν. Ράμμου, «Η ζωή στο χωριό – Η εξασφάλιση της αυτάρκειας: Το χωριό Μαλίκι (Πολυθέα), 18ος–20ός αιώνας», θα παρουσιαστεί αυτή τη Δευτέρα 10 του μηνός.

Η παρουσίαση θα γίνει στη πλατεία Πολυθέας της ΔΕ Αετού του Δήμου Τριφυλίας στις 8 ώρα το βράδυ.

Για το έργο θα μιλήσουν ο ζωγράφος Τάσος Αριδάς, ο αρχιτέκτονας Γιώργος Γεωργίου και ο ιστορικός Κωνσταντίνος Ηροδότου, με συντονιστή τον Γιάννη Γαλανόπουλο.

Το βιβλίο φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η ζωή στο Μαλίκι και στα χωριά του ευρύτερου ορεινού όγκου, από παλαιότερες εποχές έως και τα μέσα του 20ού αιώνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθημερινή προσπάθεια των κατοίκων να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αγαθά για την επιβίωσή τους, μέσα σε μια κοινωνία όπου βασική παραγωγική και οικονομική μονάδα ήταν η οικογένεια. Η ανάγκη για την εξασφάλιση της στοιχειώδους επάρκειας επηρέαζε καθοριστικά τις σχέσεις μεταξύ των κατοίκων, ενώ η ιδιοκτησία της γης, των μέσων παραγωγής και των προϊόντων αποτελούσε θεμελιώδη αξία, η αμφισβήτηση της οποίας αντιμετωπιζόταν αυστηρά. Παράλληλα, το βιβλίο αναδεικνύει τον περιορισμένο και κυρίως οικογενειακό χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων, σκιαγραφώντας μια κοινωνία όπου η επιβίωση, η εργασία, η ιδιοκτησία και οι οικογενειακοί δεσμοί διαμόρφωναν την καθημερινή ζωή και τον κοινωνικό ιστό του χωριού.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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