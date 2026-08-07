Η ελαιοκαλλιέργεια αν δεν προσαρμοστεί θα αφανιστεί

Το γενικό συμπέρασμα στο εργαστήριο που διοργάνωσε ο ΑΕΣ–ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του δάκου, είναι πως η βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη συλλογικών σχημάτων, την υιοθέτηση σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών, την εκμηχάνιση όπου αυτή είναι εφικτή και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων γεωργίας ακριβείας. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα επιβεβαιώνει αυτά που επισημαίνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό από αυτή τη στήλη.

Ελαιοκομία με αυτό το μέγεθος του κλήρου, χωρίς συνεργατικά σχήματα ή δημιουργία βιώσιμων σε μέγεθος καλλιεργειών, δεν μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Συνεργατικά σχήματα με ελαιοπαραγωγούς στην Καλαμάτα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν εύκολα να σταθούν, εκτός αν δημιουργηθούν εταιρείες. Η αδυναμία να καλυφθούν τα έξοδα της καλλιέργειας θα οδηγήσει αρχικά στην εγκατάλειψη και στη συνέχεια στην πώληση, κι έτσι θα οδηγηθούμε σε μεγάλες καλλιέργειες, αφού όμως θα έχουν χαθεί χρόνος και έσοδα.

Σε σχέση με τον δάκο, αλλά και την αντιμετώπιση και άλλων ασθενειών που απαιτούν ψεκασμούς, έχει επισημανθεί ότι χρειάζονται αλλαγές και προσαρμογές που να έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Σε ένα Δημόσιο που γίνεται της απευθείας ανάθεσης το ανάγνωσμα, βρήκαν να εφαρμόσουν τις προβλέψεις του νόμου 4412/2016 στην καταπολέμηση του δάκου. Έχουν εξαιρέσει και έχουν παρακάμψει τον νόμο σε αφάνταστο βαθμό, αλλά ψάχνουν το κόμμα στην εφαρμογή που αφορά τη δακοκτονία!

Ο συγκεκριμένος νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο έργο και θα έπρεπε να έχει προωθηθεί η εξαίρεση εδώ και χρόνια. Όμως, οι έχοντες την ευθύνη για τη νομοθέτηση νομίζουν ότι ο ρόλος του βουλευτή είναι να γυρνά τα πανηγύρια, να κάνει συναντήσεις συμπόνοιας και να παρακαλά υπουργούς. Σε κανέναν δεν πέρασε από το μυαλό να αναλάβει πρωτοβουλία, να συντονίσει συναδέλφους και να προτείνει νομοθετική ρύθμιση. Αυτό όμως είναι δουλειά και ευθύνη τα άλλα είναι εύκολα.

Η ελαιοκομία στη Μεσσηνία αλλά και στη χώρα συνολικά θα πρέπει να προσαρμοστεί, αν θέλει να υπάρξει. Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν υπάρχει μέλλον. Η τοπική οικονομία είναι απόλυτα εξαρτημένη από το ελαιόλαδο και αν τα πράγματα δεν αλλάξουν με προσαρμογές άμεσα, θα βρεθούν όλοι προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος και φοβούμαστε ότι θα παρέλθει ανεκμετάλλευτος. Τα πράγματα θα εξελιχθούν, όπως πάντα συμβαίνει στη χώρα, με καθυστέρηση και πληρώνοντας βαρύτατο κόστος σε όλα τα επίπεδα.

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