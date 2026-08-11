Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις «Kalamata Pamisos River Action»

Πρόκειται για ένα θεσμό, με δωρεάν είσοδο για το κοινό, που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, περιλαμβάνοντας πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις ψυχαγωγίας και τουριστικής προβολής, στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο του Παμίσου και παραπλήσια του φράγματος. Το «Kalamata Pamisos River Action» διοργανώνεται από το Δήμο Καλαμάτας, την Κ.Ε. Φάρις και την Κοινότητα Αριος, ενώ σε αυτό συμμετέχουν φορείς, αθλητικά, μορφωτικά και πολιτιστικά σωματεία της Καλαμάτας, με τις δράσεις να τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.