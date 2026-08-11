Πρόκειται για ένα θεσμό, με δωρεάν είσοδο για το κοινό, που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, περιλαμβάνοντας πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις ψυχαγωγίας και τουριστικής προβολής, στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο του Παμίσου και παραπλήσια του φράγματος. Το «Kalamata Pamisos River Action» διοργανώνεται από το Δήμο Καλαμάτας, την Κ.Ε. Φάρις και την Κοινότητα Αριος, ενώ σε αυτό συμμετέχουν φορείς, αθλητικά, μορφωτικά και πολιτιστικά σωματεία της Καλαμάτας, με τις δράσεις να τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026 19:40
Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις «Kalamata Pamisos River Action»Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Πλήθος κόσμου βρέθηκε το τριήμερο 7-9 Αυγούστου στον Αρι στο πλαίσιο των δράσεων του πέμπτου «Kalamata Pamisos River Action».
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