eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026 17:59

Κορώνη: Βραδιά όπερας και τραγουδιού στην Ελεήστρια

Γράφτηκε από την

Κορώνη: Βραδιά όπερας και τραγουδιού στην Ελεήστρια

Premium Strom

 

Βραδιά όπερας και τραγουδιού αύριο, Πέμπτη, στις 9.15 μ.μ., στην Ελεήστρια, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης.

Η ομάδα Acto ReAL, με τη φιλική συμμετοχή της γνωστής βιολονίστριας Ι. Γαϊτάνη, θα παρουσιάσει έργα των Νίκου Σκαλκώτα, Γιάννη Χρήστου, Θεόδωρου Αντωνίου, Άλκη Μπαλτά, Παναγιώτη Κούκου και Ιάκωβου Βαλέτ. Πρόκειται για μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει διαφορετικές όψεις της ελληνικής λόγιας και σύγχρονης δημιουργίας, μέσα από έργα συνθετών οι οποίοι επαναπροσδιόρισαν, σε διαφορετικές εποχές, τη σχέση ανάμεσα στον λόγο, τη φωνή, τη μουσική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία. Από την ατονική γραφή του Σκαλκώτα έως τη σκηνική άρια του Κούκου και τον σύγχρονο ποιητικό κόσμο των «Γραφομένων», το ελληνικό τραγούδι παρουσιάζεται ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο καλλιτεχνικής αναζήτησης.

Σε αυτό συνυπάρχουν διαφορετικά ρεύματα και επιρροές, από την ατονικότητα και τις ευρωπαϊκές πρωτοπορίες έως την ελληνική ποίηση, το παραδοσιακό τραγούδι και τον κινηματογράφο. Η συγκεκριμένη συναυλία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κορώνης, διευρύνοντας το μουσικό του πρόγραμμα.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται στα 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του ticketservices.gr και από το κατάστημα «Αλντεμπαράν».

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις