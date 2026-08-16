Μια βραδιά αφιερωμένη στον Αγιορείτη μοναχό και ποιητή Συμεών (Περουβιανό) διοργανώνει ο Ουέικφηλντ, στη Δρυόπη Δυτικής Μάνης, στις 19 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ.

Ο ίδιος θα διαβάσει ποιήματα από τις συλλογές του «Συμεών μνήμα» (1994), «Με ιμάτιον μέλαν» (1999) και «Με τον άνεμον πέρα» (2019), καθώς και ανέκδοτα ποιήματά του. Οι συλλογές έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αγρα και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να τις προμηθευτεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Συμεών είναι Αγιορείτης μοναχός με πλούσιο συγγραφικό έργο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Περού και σπούδασε κινηματογράφο στο Παρίσι. Ανήσυχος και επαναστατικός, με πολλές πνευματικές αναζητήσεις, ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου και εγκαταστάθηκε το 1974 στο Αγιον Ορος.

Είναι ιδιαιτέρως γνωστός για τα ποιήματα και τα χαϊκού του, ενώ είναι εξαιρετικός γνώστης της ελληνικής γλώσσας. Εργα του έχουν εκδοθεί από τις Εκδόσεις "Αγρα". Ο Ουέικφηλντ διοργανώνει και άλλες εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη του Αυγούστου πραγματοποιείται η «Ποίηση στη φύση», με ανοικτό αναλόγιο για το κοινό, μετά τη δύση του ηλίου. «Φέρτε μαζί σας τα ποιήματα που αγαπάτε», αναφέρει το σχετικό κάλεσμα.

Την Κυριακή 23 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί, στις 9 το βράδυ, η μουσική βραδιά «Ο Δημήτρης Χιλλ παρουσιάζει τα τραγούδια του». Παίζουν οι Δημήτρης Χιλλ (σάζι, φωνή), Γιώργος Καλούδης (τσέλο, λύρα), Ρουθ Χιλλ (κανονάκι, κρουστά), Δημήτρης Ζερβός (κρουστά) και Σοφία Χιλλ (φωνή).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις καλέστε στο 6934572637.