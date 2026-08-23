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Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026 19:12

Γαρμπή και Σχοινάς τέλη Αυγούστου στην Καλαμάτα

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Γαρμπή και Σχοινάς τέλη Αυγούστου στην Καλαμάτα

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Συναυλία με τίτλο «Μ’ εσένα μόνο tour» θα δώσουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., οι Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς, στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Μετά τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι δύο καταξιωμένοι και δημοφιλείς καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε πόλεις της Ελλάδας για να βρεθούν κοντά στο κοινό που τους αγαπά και ανυπομονεί να τους δεί μαζί. Στο «Μ’ Εσένα Μόνο tour» η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για συναυλίες γεμάτες από την εκρηκτική τους χημεία, τις διαχρονικές τους επιτυχίες, τα καινούργια τους τραγούδια κι ένα αφιέρωμα σε κλασικά λαϊκά τραγούδια που τα έχουμε όλοι μας αγαπήσει.

Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί για τις 7.30 μ.μ., ενώ τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του more.com

 

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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