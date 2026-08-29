Διήμερο τιμητικών εκδηλώσεων στη μνήμη του ναυάρχου Αθανάσιου Σπανίδη

Διήμερο τιμητικών εκδηλώσεων αφιερωμένων στη μνήμη του ναυάρχου Αθανάσιου Σπανίδη θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, στην Καλαμάτα και τη Μικρομάνη.

Οι εκδηλώσεις των «Σπανιδείων 2026» θα ξεκινήσουν σήμερα Σάββατο στις 11 το πρωί, με την αναχώρηση ιστιοπλοϊκών σκαφών από τη Μαρίνα Καλαμάτας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ρίψη στεφάνου στη θάλασσα, ως φόρος τιμής στη μνήμη του ναυάρχου.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί αύριο Κυριακή στη Μικρομάνη. Στις 10:00 το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Το διήμερο των εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής, στις 9 μ.μ., στο Λιμάνι Καλαμάτας και συγκεκριμένα στο Μνημείο του Άγνωστου Ναύτη, όπου θα πραγματοποιηθεί Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.

Οι εκδηλώσεις αποτελούν έναν ετήσιο φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά του ναυάρχου Αθανάσιου Σπανίδη.