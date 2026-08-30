Tα πανηγύρια της Τριφυλίας ξαναζωντάνεψαν τα χωριά

Πληθώρα εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν και αυτό το καλοκαίρι στη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας με αποκορύφωμα τον Αύγουστό και με την μερίδα του λέοντος να έχουν τα τοπικά πανηγύρια.

Πανηγύρια που πλέον γίνονται σχεδόν σε κάθε χωριό της περιοχής, γύρω από τα οποία ωστόσο έχει ανοίξει και μια ολόκληρη κουβέντα για το αν προσφέρουν και τι προσφέρουν σε μια περιοχή, σε ένα χωριό, σε μια μικρή κοινωνία.

Ο καθένας έχει την άποψη του και τα επιχειρήματα του, είτε προς την θετική πλευρά είτε προς την αρνητική.

Θα πρέπει όμως, να δούμε και τι υπάρχει πίσω από κάθε πανηγύρι ή κάθε εκδήλωση, μιλώντας πάντα για τα χωριά. Πίσω σχεδόν από όλες τις περιπτώσεις υπάρχει κάποιος Σύλλογος του χωριού, εδώ είναι και το πρώτο θετικό στοιχείο ότι πλέον τα χωριά μικρά και μεγάλα οργανώνονται και δραστηριοποιούνται γύρω από συλλογικότητες.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλα τα χωριά έχουν τοπικούς συλλόγους και όσα δεν έχουν δημιουργούν. Αυτό από μόνο του συμβάλλει, ώστε μικρές τοπικές κοινότητες να ξαναενεργοποιηθούν, έστω και αν είναι για τις ημέρες του καλοκαιριού, αλλά σίγουρα δεν αφήνουν τα χωριά να «σβήσουν».

Ας έρθουμε στα πανηγύρια τώρα, τα οποία δεν είναι απλά ένα γλέντι, ειδικά στα χωριά δεν είναι απλώς μια βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και διασκέδασης. Είναι και η αφορμή ώστε τις ημέρες αυτές τα χωριά να γεμίσουν από κόσμο και όχι απλώς από κόσμο που θα έρθει για μια βραδιά, αλλά για καταγόμενους από τα χωριό που θα επιστρέψουν σε αυτό.

Είναι μια ευκαιρία για ξαναζωντάνεμα του χωριού, μια ευκαιρία για συναντήσεις μια επανασύνδεση με τον τόπο. Δημιουργώντας έτσι μια συνέχεια και ένα δεσμό ανθρώπων και τόπου, που περνά και στις νεότερες γενιές.

Από την άλλη μιας και κάναμε αναφορά στους νέους, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τον πρώτο λόγο στα πανηγύρια τον έχουν πλέον οι νέοι, έχουν βρει σε αυτά έναν ευχάριστο τρόπο διασκέδασης. Τον προτιμούν από άλλους τρόπους διασκέδασης, αλλά έτσι γίνονται και συνεχιστές τους, καθώς πλέον όλο και περισσότερα νέα παιδιά «εμπλέκονται» με τους Συλλόγους.

Όμως Πολιτιστικοί Σύλλογοι στα χωριά δεν είναι μόνο πανηγύρια και δεν θα πρέπει να τους «χρεώνουμε» ότι μόνο αυτό κάνουν.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα Συλλόγων που δεν έχουν μένει μόνο στη διοργάνωση ενός πανηγυριού, αλλά έχουν πάει ένα βήμα ή και αρκετά, πιο πέρα, διοργανώνοντας σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στα Πλατάνια είδαμε να πραγματοποιείται το 4ο Φεστιβάλ Πλατανίων με εκδηλώσεις σχεδόν όλο τον Αύγουστο, με διαφορετικές δράσεις, από μουσική και θέατρο μέχρι κινηματογράφο, εικαστικά και εθελοντική αιμοδοσία. Επίσης στα διπλανά χωριά στο Σιδηρόκαστρο υπήρξε πληθώρα εκδηλώσεων, στη Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) σειρά από εκδηλώσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά και σε πολλά ακόμη μέρη, υπήρξαν βραδιές με προβολή ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις βιβλίων, δρώμενα για παιδιά. Επίσης σύλλογοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και μέσα από εκδηλώσεις αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα όπως για παράδειγμα ο Σύλλογος Ραπτοπουλαιών με το ελαιόλαδο. Ακόμη έχουν παρθεί πρωτοβουλίες για άνοιγμα μονοπατιών σε ορεινούς όγκους.

Γενικά βλέπουμε ότι οι Σύλλογοι δεν έχουν έναν μονοδιάστατο ρόλο, αλλά και αυτοί χρόνο με το χρόνο εμπλουτίζουν τις δράσεις τους, δημιουργούν νέες εκδηλώσεις προκαλούν νέα ενδιαφέρονται. Εδώ βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για να καταφέρουν όλες αυτές τις δράσεις, πολλαπλές ή μεμονωμένες έχουν την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε Δήμου που βοηθά σχεδόν όλους τους Συλλόγους είτε της Περιφέρειας. Μια στήριξη που συμβάλλει να κρατηθεί η ζωντάνια στα χωριά και να διατηρηθεί η παράδοση. Μια στήριξη που είναι απαραίτητη για να υπάρξει σε κάθε χωριό, όσο μικρό και να είναι μια δράση που θα το κρατήσει ζωντανό.

Κλείνοντας θα λέγαμε ότι τα πανηγύρια δεν είναι μια ευκαιριακή βραδιά για διασκέδαση, αλλά για τα μικρά χωριά και τις μικρές τοπικές κοινωνίες μια ανάσα ζωής, ένας συνδετικός κρίκος των ανθρώπων με τον τόπο τους , μια αιτία άνθρωποι να γνωρίσουν ένα τόπο.

Επίσης οι Σύλλογοι στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν υπάρχουν απλά για να κάνουν ένα πανηγύρι, αναπτύσσουν πολλαπλές δράσεις, δίνουν ζωή, βοηθούν στην ανάπτυξη και συντήρηση των χωριών τους, στηρίζουν τον τόπο τους.