Λευκή Νύχτα: «Βούλιαξε» από κόσμο η Καλαμάτα - Με διαφορετικές ταχύτητες κινήθηκε η αγορά

Με χιλιάδες κόσμου στους δρόμους, μουσική, προσφορές και ένα ιδιαίτερα ζωντανό κέντρο ολοκληρώθηκε η 12η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι ο θεσμός έχει αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη.

Η εικόνα στους κεντρικούς δρόμους ήταν εντυπωσιακή, με την προσέλευση να εκτιμάται αυξημένη σε σχέση με πέρυσι και την Καλαμάτα να θυμίζει μία μεγάλη υπαίθρια γιορτή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, ωστόσο, δεν μεταφράστηκε με τον ίδιο τρόπο στα ταμεία όλων των εμπορικών επιχειρήσεων. Η εικόνα της αγοράς ήταν ανομοιόμορφη, με ορισμένα καταστήματα να κινούνται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς και άλλα να καταγράφουν πιο συγκρατημένη εμπορική δραστηριότητα.

Μεγαλύτερη κίνηση φαίνεται πως κατέγραψαν κυρίως οι αλυσίδες καταστημάτων, ενώ σε αρκετές τοπικές επιχειρήσεις η αυξημένη παρουσία του κόσμου δεν συνοδεύτηκε από τον προσδοκώμενο αριθμό αγορών. Παρ’ όλα αυτά, μετά από ένα σχετικά υποτονικό καλοκαίρι, η Λευκή Νύχτα έδωσε μια σημαντική ανάσα στην αγορά και, κυρίως, επανέφερε μεγάλο αριθμό καταναλωτών στο εμπορικό κέντρο.

ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Ένας παράγοντας που για ακόμη μία χρονιά φαίνεται να επηρέασε την εμπορική απόδοση της διοργάνωσης είναι το γεγονός ότι η Λευκή Νύχτα πραγματοποιείται στο τέλος του μήνα. Για σημαντικό μέρος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα η μισθοδοσία δεν έχει ακόμη καταβληθεί, περιορίζοντας αντικειμενικά τη δυνατότητα για επιπλέον αγορές.

Σε αυτό προστίθεται και η γενικότερη πίεση που προκαλεί η ακρίβεια στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Έτσι, παρά τις σημαντικές εκπτώσεις και τις ειδικές προσφορές που είχαν προετοιμάσει τα καταστήματα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά, ο τζίρος σε μεγάλο βαθμό δεν έφθασε στα επίπεδα που θυμούνται οι επαγγελματίες από τις πρώτες χρονιές του θεσμού.

Από την άλλη πλευρά, η εστίαση είχε την τιμητική της. Καταστήματα στο κέντρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας παρουσίασαν έντονη κίνηση, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό αντιμετωπίζει πλέον τη Λευκή Νύχτα όχι μόνο ως μία ευκαιρία για ψώνια, αλλά ως συνολική εμπειρία εξόδου και ψυχαγωγίας.

Η εικόνα αυτή δείχνει παράλληλα πως οι πολίτες έχουν ανάγκη από διοργανώσεις που δίνουν αφορμή για έξοδο από την καθημερινότητα και δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα μέσα στην πόλη. Σημαντική ήταν και φέτος η συμβολή επιχειρηματιών που, με δικά τους μέσα, ενίσχυσαν το εορταστικό σκηνικό έξω από τα καταστήματά τους, με μουσική, φωτισμούς και επιμέρους δράσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή έδωσε επιπλέον ζωντάνια σε αρκετά σημεία του εμπορικού κέντρου και ανέδειξε τη διάθεση των ίδιων των επαγγελματιών να επενδύσουν στη διοργάνωση και να συμβάλουν ενεργά στην επιτυχία της.

Την ίδια στιγμή, το οργανωμένο μουσικό πρόγραμμα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πόλους έλξης. Η συναυλία του Καλλιτεχνικού Στεκιού με την K.S. Band στην Πλατεία 23ης Μαρτίου άνοιξε το μουσικό σκέλος της βραδιάς, ενώ το μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στην κεντρική πλατεία. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης κέρδισε τις εντυπώσεις, με πλήθος κόσμου να κατακλύζει το σημείο.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η 12η Λευκή Νύχτα άφησε δύο διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές εικόνες. Από τη μία, μία πόλη γεμάτη κόσμο, με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή και έντονο παλμό. Από την άλλη, μια αγορά που εξακολουθεί να δυσκολεύεται να μετατρέψει αυτή τη μαζική προσέλευση σε αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα. Και ίσως σε αυτό ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα του θεσμού.

Η συμμετοχή του κόσμου αποτελεί μία πολύτιμη βάση πάνω στην οποία μπορούν να επενδύσουν ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Δήμος Καλαμάτας και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. Ζητούμενο πλέον είναι η περαιτέρω ανανέωση της Λευκής Νύχτας, κάτι που ζητούν και επαγγελματίες της αγοράς, με νέες ιδέες και δράσεις που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον εμπορικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και θα βοηθήσουν ώστε το όφελος για τα καταστήματα να είναι μεγαλύτερο.

Στο πλαίσιο των δηλώσεων, στη δυναμική που έχει αποκτήσει η διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος. Όπως σημείωσε, η Καλαμάτα έχει αποδείξει ότι ξέρει να δημιουργεί και να καθιερώνει θεσμούς, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας του Δήμου με τον Εμπορικό Σύλλογο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος, όπως τόνισε, παραμένει η στήριξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις οι οποίες φέρνουν κόσμο στην πόλη και ενισχύουν την εξωστρέφειά της.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Γιώργος Εγγλέζος, στάθηκε στην αντοχή που έχει επιδείξει η Λευκή Νύχτα μέσα στον χρόνο και στην αγάπη με την οποία την αγκαλιάζει κάθε χρόνο το κοινό. Όπως ανέφερε, τόσο οι Καλαματιανοί όσο και οι επισκέπτες έδωσαν και φέτος δυναμικό «παρών», επιβεβαιώνοντας τη σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον θεσμό και την πόλη. Ο ίδιος εξέφρασε την ευχή το θετικό αποτύπωμα της φετινής διοργάνωσης να αποτελέσει τη βάση ώστε η επόμενη Λευκή Νύχτα να είναι ακόμη καλύτερη.

Για μία μεγάλη γιορτή της Καλαμάτας που έχει πλέον καθιερωθεί έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Καπερώνης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στον συνδυασμό αγορών και ψυχαγωγίας που χαρακτηρίζει τη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος τέτοιων δράσεων πρέπει να παραμένει η ουσιαστική στήριξη των εμπόρων και των επαγγελματιών της πόλης.

Στη σημασία της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικής αγοράς και, κατ’ επέκταση, της οικονομίας της περιοχής αναφέρθηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Παύλος Κρανιώτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης των αγορών από τα φυσικά καταστήματα σε μία περίοδο κατά την οποία αυξάνεται διαρκώς η παρουσία των ηλεκτρονικών αγορών και ιδιαίτερα των μεγάλων πλατφορμών του εξωτερικού.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτης Λύρας, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και στις προσφορές που είχαν διαμορφώσει τα καταστήματα για τη Λευκή Νύχτα. Τόνισε παράλληλα ότι η διοργάνωση αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική ευκαιρία για αγορές αλλά και μια αφορμή συνάντησης, κοινωνικής επαφής και εξόδου για κατοίκους και επισκέπτες.