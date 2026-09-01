Οι «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες» εντυπωσίασαν το κοινό - Μοναδικό θέαμα από Ελληνες και ξένους χορευτές και μουσικούς

Εντυπωσίασε το κοινό της Τριφυλίας το Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες» (Kyparissia Sunshine International Folklore Festival) που πραγματοποιήθηκε για 18η χρονιά από τις 26 μέχρι της 30 Αυγούστου.

Χορευτές και μουσικοί από τη Γαλλία, το Ουζμπεκιστάν ,τη Σλοβακία, την Ταιβάν, και τη Χαβάη των ΗΠΑ. Αλλά και από την Ελλάδα ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Καραγκούνα, όπως και οι τοπικοί Σύλλογοι , προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα με της παραστάσεις που έδωσαν στους Γαργαλιάνους, το Κοπανάκι, την Κυπαρισσία και τα Φιλιατρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2017 το Φεστιβάλ πιστοποιήθηκε ως Διεθνές Φεστιβάλ CIOFF®, εντασσόμενο στο παγκόσμιο δίκτυο αναγνωρισμένων φεστιβάλ, ενώ βασικός σκοπός του είναι η διαφύλαξη, ανάδειξη και διάδοση των ζωντανών παραδόσεων, των τελετουργιών και των κοινωνικών πρακτικών, αλλά και η ενίσχυση της φιλίας, της ειρήνης, της συνεργασίας και της συναδέλφωσης των λαών.

Ετσι οι «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες» φώτισαν όλη την Τριφυλία, αποτέλεσαν την αφορμή ώστε για ακόμη μια χρονιά, πολιτισμοί, παραδόσεις, κουλτούρες από διάφορα μέρη του κόσμου να συναντηθούν και να εκπέμψουν το δυνατό μήνυμα ότι ο πολιτισμός ενώνει όλο τον κόσμο.

Η κεντρική παράσταση του φεστιβάλ δόθηκε στην πλατεία της Κυπαρισσίας που ήταν κατάμεστη από κόσμο που χειροκρότησε θερμά όλα τα συγκροτήματα. Εκεί τους υποδέχθηκε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Τριφυλίας Δήμητρα Ανδρινοπούλου, όπως και η πρόεδρος του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κυπαρισσίας Σόνια Τουρκολιά, Ο Δήμος Τριφυλίας και ΜΕΣΚ είναι οι βασικοί οργανωτές του φεστιβάλ, το οποίο στηρίζεται και στην εθελοντική προσπάθεια πολλών ανθρώπων.

Κ.Μπ.