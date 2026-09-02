Ολοκληρώθηκαν τα “Σπανίδεια 2026”

14:30 02/09
Το διήμερο περιλάμβανε πλήθος δραστηριοτήτων με έντονο ιστορικό, πολιτιστικό και αθλητικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη σπουδαία προσφορά του τιμώμενου Ναυάρχου στην πατρίδα.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των «Σπανιδείων 2026», που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου σε Καλαμάτα και Μικρομάνη, προς τιμήν και εις μνήμην του Ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη.
Το διήμερο περιλάμβανε πλήθος δραστηριοτήτων με έντονο ιστορικό, πολιτιστικό και αθλητικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη σπουδαία προσφορά του τιμώμενου Ναυάρχου στην πατρίδα.