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Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2026 14:30

Ολοκληρώθηκαν τα “Σπανίδεια 2026”

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Ολοκληρώθηκαν τα “Σπανίδεια 2026”

Navarino Agora

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των «Σπανιδείων 2026», που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου σε Καλαμάτα και Μικρομάνη, προς τιμήν και εις μνήμην του Ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη.

Το διήμερο περιλάμβανε πλήθος δραστηριοτήτων με έντονο ιστορικό, πολιτιστικό και αθλητικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη σπουδαία προσφορά του τιμώμενου Ναυάρχου στην πατρίδα.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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