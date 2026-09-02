Ολοκληρώθηκαν τα “Σπανίδεια 2026”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των «Σπανιδείων 2026», που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου σε Καλαμάτα και Μικρομάνη, προς τιμήν και εις μνήμην του Ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη.