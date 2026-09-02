Δράση για τις μνήμες του «Σεισμού του 1986» στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό του 1986, που σημάδεψε βαθιά την Καλαμάτα και τους κατοίκους της, βρέθηκαν στο επίκεντρο δράσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κεντρική Αγορά της πόλης.

Τη δράση διοργάνωσαν στελέχη του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, με στόχο την καταγραφή προσωπικών μαρτυριών, βιωμάτων και γεγονότων από εκείνη τη δραματική ημέρα.

Πολίτες που έζησαν τον σεισμό είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης μιας από τις πιο δύσκολες στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας και των γύρω περιοχών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης, οι πολίτες συμμετείχαν σε δημόσια διαβούλευση, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια σχετικά με την πρωτοβουλία για «Δεντροφύτευση Μνήμης», η οποία προωθείται σε συνεργασία με τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Η πρωτοβουλία επιχειρεί να συνδέσει τη μνήμη του σεισμού με το σήμερα, δίνοντας στους κατοίκους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε μια συμβολική δράση που θα διατηρήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη της πόλης για τις επόμενες γενιές.