Ανοιχτή δράση στην Κυπαρισσία από το «Θάλπος»»

Ανοιχτή δράση για το κοινό «Η Κίνηση ως Γέφυρα με τους Άλλους» διοργανώνει η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΘΑΛΠΟΣ - υπαρισσίας αυτή τη Κυριακή στις 7 ώρα το απόγευμα.

Η δράση θα ξεκινήσει με ομιλία για την παρουσίαση του έργου του φορέα πό την Εμμανουέλα Ηλιοπούλου - κοινωνική λειτουργό, καθώς και με ομιλία με θέμα τη σύνδεση της σωματικής και της ψυχικής υγείας πό τη Νικολέττα Τσώνη - ψυχολόγο.

Στη συνέχεια, όπως τονίζεται από τους διοργανωτές φορέστε άνετα ρούχα και ελάτε να κινηθούμε και να γυμναστούμε όλοι μαζί, υπό την καθοδήγηση Βασίλη Σπανίδη (Πιστοποιημένος Προπονητής στη Σωματική Διάπλαση και Fitness από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Επικεφαλής και Yπεύθυνος του Αθλητικού Σωματείου Ultimate Training Κυπαρισσίας). Μέσα από την κίνηση, την ενημέρωση και την επικοινωνία, δημιουργούμε γέφυρες σύνδεσης και ενισχύουμε την υγεία, την ευεξία και την κοινωνική συμμετοχή. Σας περιμένουμε!».

Κ.Μπ.