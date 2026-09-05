Ο Akylas στην Καλαμάτα με το «Press Start Tour»

Στην Καλαμάτα κάνει στάση σήμερα, Σάββατο, ο Akylas, στο πλαίσιο του Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ, της καλοκαιρινής περιοδείας του σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να υπόσχεται ένα δυναμικό show γεμάτο μουσική, χορό και εκπλήξεις.

Μετά την εμφάνισή του στη Eurovision με το «Ferto», ο Akylas επιστρέφει στη σκηνή με μια παραγωγή που φιλοδοξεί να μετατρέψει κάθε σταθμό της περιοδείας του σε μια ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό.

«Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα – γιατί όταν ο Akylas ανεβαίνει στη σκηνή, δεν υπάρχουν απλοί θεατές. Υπάρχουν μόνο πρωταγωνιστές», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.

Το Press Start Tour συνδυάζει dance επιτυχίες, δυνατά beats, έντονη σκηνική παρουσία και διαφορετικές μουσικές στιγμές, με τον Akyla να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που ξεφεύγει από τη λογική μιας απλής συναυλίας και κινείται περισσότερο στη φιλοσοφία ενός ολοκληρωμένου show.

Μιλώντας στην «Ε» με αφορμή τη σημερινή του εμφάνιση, ο Akylas έδωσε πριν λίγες μέρες το στίγμα όσων θα συμβούν επί σκηνής:

«Αυτό που θέλω είναι κάθε βραδιά της περιοδείας να έχει τη δική της ενέργεια. Θα έχει πολλή ένταση, χορό, αγαπημένα τραγούδια, φυσικά το “Ferto”, αλλά και στιγμές που δείχνουν διαφορετικές πλευρές μου πάνω στη σκηνή. Υπάρχουν και εκπλήξεις που προφανώς δεν μπορώ να αποκαλύψω, γιατί μετά δεν θα είναι εκπλήξεις!

Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι δεν ερχόμαστε απλώς να παίξουμε ένα set τραγουδιών. Ερχόμαστε να κάνουμε ένα πραγματικό show και θέλω η Καλαμάτα να το ζήσει μαζί μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Ηλεκτρονική προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του more.com.