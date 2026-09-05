Αυλαία για τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας

Με δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα η επετειακή, 10η διοργάνωση των Διεθνών Μουσικών Ημερών, που για ακόμη μία χρονιά έφερε την κλασική και σύγχρονη μουσική δημιουργία στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Έχοντας ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, εκπαιδευτικών δράσεων, masterclasses και διαγωνισμών, το φεστιβάλ περνά στην τελική του ευθεία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις δύο τελευταίες εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες συμπληρώνουν δέκα χρόνια παρουσίας. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, ο θεσμός έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν σταθερό χώρο συνάντησης καταξιωμένων καλλιτεχνών, νέων μουσικών και κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδύοντας παράλληλα στη μουσική εκπαίδευση, τη σύγχρονη δημιουργία και τις διεθνείς συνεργασίες.

Η επέτειος αποτέλεσε παράλληλα μια ευκαιρία αναδρομής στα πρόσωπα και τα μουσικά σύνολα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητας του φεστιβάλ, αλλά και αφετηρία για το επόμενο κεφάλαιο της διοργάνωσης, με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και στις νέες καλλιτεχνικές συνέργειες.

Σήμερα Σάββατο στις 8.30 μ.μ., στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, οι Jalali Kandy και Μαστρογιάννης παρουσιάζουν τη βραδιά λιντ «Σαν μαργαριτάρια της πρωινής δροσιάς», ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε έργα γυναικών συνθετριών.

Η αυλαία της 10ης διοργάνωσης θα πέσει αύριο Κυριακή, επίσης στις 8.30 μ.μ., στον ίδιο χώρο, με την καταληκτική συναυλία του διεθνούς διαγωνισμού σύνθεσης VOMBYΞ_01.

Το TETTTIΞ Ensemble θα παρουσιάσει νέα έργα για φλάουτο, κλαρινέτο, ακορντεόν, κρουστά και κοντραμπάσο, δίνοντας στη σύγχρονη μουσική δημιουργία τον τελευταίο λόγο σε ένα φεστιβάλ που, δέκα χρόνια μετά την πρώτη του διοργάνωση, συνεχίζει να διευρύνει τον καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό του ορίζοντα.