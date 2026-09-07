Η Κατερίνα Λιόλιου σήμερα στην Καλαμάτα

Η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται σήμερα στην Καλαμάτα για μία μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας της με τίτλο «Λογαριασμός Summer Tour».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια θα ανέβει στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου στις 9 το βράδυ, παρουσιάζοντας ένα δυναμικό πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, αλλά και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια.

Με συνεχόμενες sold out εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα, η Κατερίνα Λιόλιου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη νέα γενιά του ελληνικού τραγουδιού, συνδυάζοντας σύγχρονο λαϊκό ήχο, έντονο συναίσθημα και δυναμική σκηνική παρουσία.

Το κοινό της Καλαμάτας αναμένεται να απολαύσει μία βραδιά γεμάτη μουσική και ενέργεια, σε μία από τις ξεχωριστές στάσεις της φετινής περιοδείας της.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com.