Το Messinia Terroirs Wine Festival ανέδειξε ξανά τη δυναμική του μεσσηνιακού αμπελώνα - Πάνω από 1.500 επισκέπτες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Messinia Terroirs Wine Festival, που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Αυγούστου στη Navarino Agora και το W Costa Navarino.

Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, η οποία φέτος συνδιοργανώθηκε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε συνεργασία με την Costa Navarino, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο του οίνου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του τουρισμού και του πολιτισμού, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για δύο ημέρες, ο ιστορικός Μεσσηνιακός Αμπελώνας βρέθηκε στο επίκεντρο ενός πολυεπίπεδου προγράμματος που συνδύασε την επιστημονική προσέγγιση του terroir με sold-out masterclasses, γαστρονομικές εμπειρίες, βιωματικές εκθέσεις, πολιτιστικές δράσεις και ζωντανή μουσική. Το Φεστιβάλ επιβεβαίωσε έτσι τον ρόλο του ως θεσμού εξωστρέφειας, συνεργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Περισσότεροι από 1.500 φίλοι του κρασιού, επαγγελματίες και επισκέπτες από το εξωτερικό πέρασαν από τη Navarino Agora κατά τη διάρκεια του διημέρου. Τα τρία masterclasses ήταν sold out, με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες συνολικά και έως 80 άτομα ανά συνεδρία, ενώ πραγματοποιήθηκαν έξι θεματικά panels με 33 διακεκριμένους ομιλητές και έξι συντονιστές.

Στην «Πλατεία Γευσιγνωσίας» συμμετείχαν 18 τοπικοί παραγωγοί, παρουσιάζοντας τη δυναμική της συλλογικής οινικής ταυτότητας της Μεσσηνίας. Παράλληλα, με δικά τους τραπέζια γευσιγνωσίας φιλοξενήθηκαν τα δίκτυα Primarolia, Οινοξένεια και Malvasia Myth, ενισχύοντας τις γέφυρες συνεργασίας και επικοινωνίας.

Προάγγελος του Φεστιβάλ ήταν το 1ο Messinia Terroirs Fam Trip powered by Visit Peloponnese, που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Στο τριήμερο οδοιπορικό συμμετείχαν διακεκριμένοι δημοσιογράφοι γαστρονομίας, οίνου και τουρισμού, εξειδικευμένοι travel agents και εκπρόσωποι φορέων.

Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς χώρους, όπως το Ανάκτορο του Νέστορος και το Κάστρο της Ανδρούσας, τοπικούς αμπελώνες και ελαιοτριβεία, ενώ πήραν ενεργά μέρος στον τρύγο. Παράλληλα γνώρισαν από κοντά την αγροτική ζωή της Μεσσηνίας και γεύτηκαν προϊόντα του τόπου και της Μεσογειακής Διατροφής.

ΤΡΙΑ SOLD-OUT MASTERCLASSES

Η οινική εκπαίδευση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες του Φεστιβάλ, με τρία masterclasses που προσέλκυσαν έως και 80 συμμετέχοντες ανά συνεδρία.

Στο masterclass «Το Μεσσηνιακό Φιλέρι & η Μεσογειακή Κουζίνα», ο Νίκος Λουκάκης, Principal of WSPC Sommelier Academy, παρουσίασε τη δυναμική της λευκής ποικιλίας της Μεσσηνίας, σε συνδυασμό με wine pairing μεσογειακών γεύσεων που επιμελήθηκε η ομάδα γαστρονομίας του W Costa Navarino.

Στο «Ανακαλύπτοντας τη Μεσσηνία μέσα από τα Κρασιά της», ο Γιάννης Διονυσόπουλος, L3 WSET και ιδιοκτήτης της Κάβας ΚΙΑΡΙ, ξενάγησε το κοινό στον Μεσσηνιακό Αμπελώνα μέσα από επιλεγμένες ετικέτες που ανέδειξαν την πολυμορφία του τοπικού terroir.

Το τρίτο masterclass, «Cabernet Sauvignon Τριφυλίας - Η Δύναμη του Terroir», παρουσίασε ο πρώτος Έλληνας Master of Wine, Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, Πρόεδρος WSPC, αναλύοντας πώς η διεθνής ποικιλία βρήκε στην Τριφυλία ιδανικές συνθήκες, δίνοντας ερυθρά κρασιά παγκόσμιας κλάσης με σημαντική δυνατότητα παλαίωσης.

Οι έξι συζητήσεις και τα panels στο W Costa Navarino αποτέλεσαν πεδίο επιστημονικού διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού. Στο πάνελ «Αποκωδικοποιώντας το Terroir της Μεσσηνίας: Γη, Άμπελος & Οίνος», οι Δρ Σ. Κουνδουράς από το ΑΠΘ, Δρ Π. Τσαλγατίδου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Δρ Γ. Ηλιόπουλος και Δρ Π. Παπαδοπούλου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Δρ Ι. Καπόλος από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Δρ Κ. Παπαδημητρίου από το ΓΠΑ προσέγγισαν διεπιστημονικά τη γεωλογία, τη φυσιολογία των φυτών και τη χημεία του οίνου.

Στη συζήτηση «Messinia Terroirs: Χτίζοντας μια Κοινή Ταυτότητα», οι Κ. Γιαννιός, Ν. Λουκάκης, Α. Παρασκευόπουλος και Γ. Φλεριανός ανέλυσαν τις προοπτικές δημιουργίας ενός πιστοποιημένου δικτύου κοινών αξιών, με συντονιστές τους Γ. Καρβέλα και Κ. Δημητρούλια.

Η σημασία των συνεργειών και της πολιτιστικής διπλωματίας αναδείχθηκε στο πάνελ «Από το Αμπέλι στον Πολιτισμό: Συνδέοντας Τόπους, Ανθρώπους & Εμπειρίες». Συμμετείχαν η Emanuela Panke, Πρόεδρος Iter Vitis του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Θ. Γεωργόπουλος από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου, ο Τ. Δροσιάδης από τα Οινοξένεια, ο Κ. Λαζαράκης MW από το WSPC, η Σ. Μπόλη από την Primarolia, ο Μ. Μπουτάρης από το Ίδρυμα Μπουτάρη, ο Μ. Παρασκευαΐδης από το Impact Hub και ο οινολόγος και οινοποιός Α. Ρούβαλης, Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου. Υπό τον συντονισμό της Ηρώς Τσιμπρή, η συζήτηση επικεντρώθηκε στους οδικούς χάρτες, τις πολιτιστικές διαδρομές και στον ρόλο του οίνου ως πυρήνα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η γαστρονομική και ιστορική κληρονομιά της περιοχής βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο. Στο πάνελ «Κορώνη: Στο Επίκεντρο της Μεσογειακής Διατροφής» συμμετείχαν οι Δ. Μανιατάκης, Δρ Π. Ντετοπούλου, Α. Γιαννακοπούλου, Ηλ. Σιούμπουλη και Γ. Καρβέλας, με συντονίστρια τη Ν. Βησσαρίωνος.

Αντίστοιχα, στο «Μεσσηνία: Ιστορίες Γης, Οίνου & Πολιτισμού», οι Δρ Σ. Κουρσούμη, Μπ. Λέγγα, Δρ Ε. Μαργαρίτη και Β. Φωτοπούλου, με συντονίστρια τη Μ. Παπαδοπούλου, ανέδειξαν τη διαδρομή της περιοχής από την ιστορική κληρονομιά του Ανακτόρου του Νέστορα έως τη σύγχρονη γαστρονομική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, η Navarino Agora μετατράπηκε σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή. Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσίασε τη Στατική Έκθεση Πετρωμάτων και Απολιθωμάτων του Δήμου Τριφυλίας, ενώ μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στα παιχνίδια «Το Μυστήριο των Μυθικών Τεράτων», «Ποιο Απολίθωμα Είμαι;» και στον επιδαπέδιο λαβύρινθο «Οίνος-Λίθος-Μύθος».

Το καλλιτεχνικό δρώμενο «Ζωγραφίζοντας με Κρασί» της Alina Malynovska προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, ενώ οι jazz και pop ήχοι των POPn’TONIC συνόδευσαν την «Πλατεία Γευσιγνωσίας», ολοκληρώνοντας ένα διήμερο αφιερωμένο στον οίνο, τη γη, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό της Μεσσηνίας.