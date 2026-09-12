Παραστάσεις τον Οκτώβριο στο Πνευματικό Κέντρο

Οι πρώτες θεατρικές παραγωγές της νέας σεζόν αρχίζουν ήδη να μπαίνουν στο πρόγραμμα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, με τον Οκτώβριο να ξεκινά με δύο διαφορετικές προτάσεις για μικρούς και μεγάλους.

Μια διαδραστική παιδική παράσταση και μια βραδιά stand-up comedy ανοίγουν το θεατρικό πρόγραμμα του μήνα, το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου.

«Η Κοκκινοσκουφίτσα: Μια φορά και ένας λύκος»

Πρώτη χρονικά είναι η παιδική παράσταση «Η Κοκκινοσκουφίτσα: Μια φορά και ένας λύκος», που θα ανέβει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 5 μ.μ..

Πρόκειται για μια νέα, διαδραστική διασκευή του κλασικού παραμυθιού, στην οποία τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς την ιστορία, αλλά καλούνται να γίνουν μέρος της μέσα από παιχνίδι, χορό, τραγούδι και συμμετοχή στη δράση.

Η Κοκκινοσκουφίτσα ξεκινά τη γνωστή διαδρομή μέσα στο δάσος για να επισκεφθεί τη γιαγιά της, έχοντας ήδη ακούσει τις προειδοποιήσεις της μητέρας της για τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσει. Η συνάντησή της με τον Λύκο, ωστόσο, εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι περιμένουν οι θεατές, με χιούμορ, ανατροπές και εκπλήξεις.

Μέσα από τη φαντασία και τη συμμετοχή των παιδιών, η ιστορία αποκτά μια νέα διάσταση, δίνοντας έμφαση στη φιλία, τη συνεργασία, την αναγνώριση των λαθών και τη σημασία της συγγνώμης. Μια παράσταση γεμάτη μουσική και κίνηση, που επιχειρεί να ξανασυστήσει ένα από τα πιο γνωστά παραμύθια μέσα από μια σύγχρονη και αισιόδοξη ματιά.

Σπήλιος Φλώρος, «Παράλληλο Σύμπαν»

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 9 μ.μ., τη σκυτάλη παίρνει ο Σπήλιος Φλώρος με τη νέα του stand-up comedy παράσταση «Παράλληλο Σύμπαν».

Αφετηρία της παράστασης είναι ένα απλό αλλά διαχρονικό ερώτημα: τι θα συνέβαινε αν σε ένα παράλληλο σύμπαν είχαμε πάρει διαφορετικές αποφάσεις; Ο Σπήλιος Φλώρος παίζει με αυτή την ιδέα και φαντάζεται, μεταξύ άλλων, τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει στον χρόνο και να… τρολάρει ορισμένες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ιστορίας.

Από την εμπειρία του να γίνεται κάποιος νονός και τον κόσμο των dating apps μέχρι τις σχέσεις, το σεξ, τα χόμπι και τις καθημερινές αμηχανίες, η παράσταση ξεκινά από γνώριμες καταστάσεις και σταδιακά περνά σε όλο και πιο απρόβλεπτες διαδρομές. Μια σκέψη για μια χρονομηχανή μπορεί να οδηγήσει στον Φρόιντ, την Ωραία Ελένη ή ακόμη και στον Τρωικό Πόλεμο, δημιουργώντας το δικό της κωμικό «παράλληλο σύμπαν».

Ο Σπήλιος Φλώρος ασχολείται με το stand-up comedy από το 2015 και έχει παρουσιάσει τις solo παραστάσεις «Ξέρω τις Κινήσεις», «Ακάλεστος στο Πάρτι» και «Στο Τρέξιμο», πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, αρκετές από τις οποίες ήταν sold out.

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