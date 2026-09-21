Με επιτυχία το 5ο Αντάμωμα Χορευτικών Συλλόγων στην Καλαμάτα - Διήμερο γεμάτο χορό, μουσική και παράδοση

Με χορό, μουσική και παραδοσιακές φορεσιές από διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας και της Κύπρου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 5ο Αντάμωμα Χορευτικών Συλλόγων Παραδοσιακών Χορών, που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας στο Ανοιχτό Θέατρο της πόλης.

Η διοργάνωση, που έχει πλέον καθιερωθεί στο πολιτιστικό πρόγραμμα της Καλαμάτας, πρόσφερε στο κοινό ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, φέρνοντας στη σκηνή δεκάδες χορευτές και συλλόγους.

Η αυλαία άνοιξε το Σάββατο, με τη Βασιλική Βουτέλη να πλαισιώνει μουσικά την έναρξη της βραδιάς με εθελοντική συμμετοχή.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ο Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος «Ποσειδών», το Εν Χορώ Μεσσηνίας, το Κέντρο Λαογραφικών Μελετών, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χώρας, ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μεσσήνης «Οι Φίλοι της Μεσσήνης», ο Χορευτικός Όμιλος Μάνης «Ο Λεύκιππος», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών «Η Αναγέννηση», η Λέσχη Φιλίας - Β' ΚΑΠΗ, η Fame Dance Academy, ο «Παράδεισος» Καλαμάτας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαδά «Ο Ολυμπιονίκης Λαδάς».

Οι συμμετοχές της πρώτης ημέρας μετέφεραν το κοινό από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Γουμένισσα, το Κιλκίς και την Κύπρο έως τον Έβρο, τη Χίο, την Ικαρία, τη Μακεδονία, την Τζια και τη Θεσσαλία, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

Η συνέχεια δόθηκε την Κυριακή, με την Ευδοκία Δροσινού να ανοίγει μουσικά τη δεύτερη βραδιά με φιλική συμμετοχή.

Στη σκηνή ανέβηκαν η «Χοροσυνάντηση», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών Μεσσηνίας «Ο Θετταλός», ο Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αμφείας «Οι Αμφειείς», το Εν Χορώ Θουρίας, ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μικρομάνης, ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας, ο Σύλλογος Χορού «Ξενία», ο Σύλλογος Ποντίων Μεσσηνίας και ο Λαογραφικός Σύλλογος «Κορύβαντες».

Το πρόγραμμα της Κυριακής περιλάμβανε χορούς και μουσικές αναφορές από τη Σάμο, τη Θεσσαλία, τη Μεσσηνία, την Πάρο, την Καππαδοκία, τον Πόντο και την Κεφαλονιά, ενώ ξεχωριστή θέση είχε και η παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών από τη Θεώνη Εξηνταβελώνη, με τη Βασιλική Βουτέλη να συμμετέχει και πάλι εθελοντικά στο τραγούδι.

Το 5ο Αντάμωμα αποτέλεσε έτσι μια ακόμη ευκαιρία συνάντησης ανθρώπων και συλλόγων που κρατούν ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά, αναδεικνύοντας μέσα από τον χορό και τη μουσική την ποικιλία και τον πλούτο της ελληνικής και κυπριακής παράδοσης.

Υπεύθυνος για τον συντονισμό της εκδήλωσης ήταν ο Νίκος Κισκήρας, συμβάλλοντας στην ομαλή ροή και την παρουσίαση του διήμερου προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση και της δεύτερης βραδιάς, το 5ο Αντάμωμα άφησε πίσω του εικόνες γεμάτες χρώμα, μουσική και κίνηση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την παράδοση και τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.