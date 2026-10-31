Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Κοινότητες του Δήμου Μεγαλόπολης

Την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης για 6 μήνες ακόμα, ενέκρινε με απόφασή του ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου.

Ειδικότερα, παρέτεινε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας: Των Δημοτικών Κοινοτήτων Ατσιχόλου, Κουρουνιού, Μάραθα και Σαρακινίου της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος. Των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανθοχωρίου, Βάγγου, Βάστα, Ισώματος Καρυών, Καράτουλα, Λυκαίου, Λυκοσούρας, Λυκοχίων, Μαραθούσης, Νέας Εκκλησούλας, Νεοχωρίου

Λυκοσούρας, Πλάκας, Σούλου και Τριλόφου της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης. Και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ακόβου, Αναβρύτου, Ανεμοδουρίου, Βουτσαρά, Γιανναίων, Γραικού, Δυρραχίου, Καμάρας, Λεπτινίου, Νεοχωρίου Φαλαισίας, Ρουτσίου και Σουλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας, “καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 29 Ιανουαρίου 2026 έως και το Φεβρουάριο 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης και για 6 μήνες, ήτοι έως και 29 Απριλίου 2027. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.