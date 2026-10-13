Σύλληψη 2 μελών διεθνούς σπείρας που έκλεβε χρήματα από αυτοκίνητα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού»

Στη σύλληψη δύο μελών εγκληματικής ομάδας και ενός ακόμη ατόμου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, κοντά σε τραπεζικό υποκατάστημα, στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, τα δύο μέλη είχαν ενταχθεί σε ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας, που μετακινούνταν προσωρινά μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων, φαινόμενο «εγκληματικού τουρισμού».

Μάλιστα είχαν αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Ειδικότερα, κάθονταν έξω από τραπεζικά καταστήματα και εντόπιζαν πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών. Την ίδια στιγμή προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και το ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσει για να αλλάξει το ελαστικό. Όταν έβγαινε ο ανυποψίαστος οδηγός από το όχημα, τον προσέγγιζε μέλος της εγκληματικής ομάδας και προθυμοποιούνταν να τον βοηθήσει, αποσπώντας του την προσοχή. 'Αλλο μέλος προσέγγιζε το όχημα από διαφορετική πλευρά και αφαιρούσε από το εσωτερικό τσάντα που περιείχε τα χρήματα της ανάληψης.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, τόσο για τις μετακινήσεις τους, όσο και για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαμέρισμα που διέμεναν προσωρινά στην Αθήνα, αλλά και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη μεθοδολογία, η μέθοδος του «σκασμένου ελαστικού» είναι ευρέως διαδεδομένη σε διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Σε βάρος των δύο μελών της οργάνωσης, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου που επίσης συνελήφθη, σχηματίσθηκε δικογραφία - κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 3 περιπτώσεις κλοπών και 2 απόπειρες από οχήματα, που διαπράχθηκαν από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, με λεία περισσότερα από 7.500 ευρώ.

Επιπλέον, όπως προέκυψε έπειτα από επικοινωνία με αλλοδαπές Αρχές, τα 2 μέλη της ομάδας έχουν συλληφθεί πολλές φορές για ίδια αδικήματα σε Ισπανία, Νορβηγία, Γαλλία και Γερμανία, ενώ ένας εξ αυτών διώκεται από τις ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η ακριβής διάσταση της δράσης που είχαν αναπτύξει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.