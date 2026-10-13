Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων στην Τρίπολη

Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων πραγματοποιείται στην Τρίπολη, την άλλη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στην πλατεία Πετρινού, στις 11 το πρωί.

Τα σωματεία των συνταξιούχων θα διαθέσουν δωρεάν λεωφορεία για τη μεταφορά από την Καλαμάτα.

Σε ανακοίνωση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας και του παραρτήματος Καλαμάτας του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΚΟ Τραπεζών αναφέρεται:

“Μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη και την κοροϊδία της κυβέρνησης και ύστερα από ομόφωνη απόφαση των οργανώσεών μας, δίνουμε ξανά το αγωνιστικό μας «παρών» στους δρόμους. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι συνταξιούχοι δεν σκύβουν το κεφάλι και διεκδικούμε στο ακέραιο όλα όσα μας έχουν αφαιρεθεί.

Διεκδικούμε και απαιτούμε: Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και σε όλες τις συντάξεις. Άμεση επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης (δώρα). Επιστροφή όλων των κλεμμένων και των αναδρομικών μας. Κατάργηση του ΑΚΑΓΕ. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, με πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όχι στους πολέμους και στις δαπάνες που στερούν πόρους από την κοινωνική ασφάλιση.

* Για τη διευκόλυνση και τη δωρεάν μεταφορά των συνταξιούχων στην Τρίπολη, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ δρομολογεί λεωφορεία από Καλαμάτα και Κυπαρισσία. Η αναχώρηση θα γίνει από Καλαμάτα στην πλατεία Όθωνος 9 π.μ., για την Κυπαρισσία και Μελιγαλά η εκκίνηση από Γαργαλιάνους στις 8.30. το πρωί.

* Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη, στις 22 Οκτωβρίου, συμμετέχει και το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Μεσσηνίας, που βάζει δωρεάν πούλμαν, που θα αναχωρήσει στις 8.30 το πρωί, από το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

“Καλούμε όλους τους συνταξιούχους και τα μέλη του Σωματείου μας να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά, για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς την πολιτεία”, επισημαίνει το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Μεσσηνίας.