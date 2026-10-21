Πετρέλαιο Brent στα 110 δολάρια – Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου (βίντεο)

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην αγορά ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να διατηρείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυξημένες παραμένουν τόσο η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος όσο και η τιμή του φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται περίπου στα 240 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ το φυσικό αέριο κινείται στα 86,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, καταγράφεται μικρή υποχώρηση στις τιμές του φυσικού αερίου και της χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν θεωρείται ακόμη επαρκής για να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πορεία της τιμής του Brent, καθώς στις 30 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης οι νέες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ενεργειακές τιμές εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και των υπόλοιπων ενεργειακών προϊόντων αναμένεται να αποτελέσει βασικό παράγοντα για τις επόμενες αποφάσεις σχετικά με τη στήριξη των καταναλωτών.

Πηγή: ertnews.gr