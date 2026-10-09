Από το 3ο Kardamili Art Doc Festival στο "Doc café"

Ταινίες που παρουσιάστηκαν στο 3ο Kardamili Art Doc Festival φέρνει στο "Doc café", κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό της Καλαμάτας να παρακολουθήσει παραγωγές του φεστιβάλ.

Οι προβολές ξεκινούν σήμερα Παρασκευή με το ντοκιμαντέρ «Ο Χαράκτης» της Σίσσυς Μόρφη, διάρκειας 61 λεπτών, συμπαραγωγής Ελλάδας, Γαλλίας και Γερμανίας (2025).

Η ταινία ακολουθεί τον χαράκτη Χριστόφορο Κατσαδιώτη στο εργαστήριό του, όπου η παραδοσιακή χαρακτική συναντά την κινούμενη εικόνα. Μέσα από το έργο του αναδεικνύεται η εικαστική του ματιά απέναντι στην κοινωνία, τη θρησκεία και την ανθρώπινη φύση. Παράλληλα, η υπόθεση βανδαλισμού έργων του στην Εθνική Πινακοθήκη από βουλευτή αποτέλεσε αφορμή για έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο σχετικά με την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η σκηνοθεσία, το σενάριο, η παραγωγή, η διεύθυνση φωτογραφίας, το μοντάζ και η έρευνα είναι της Σίσσυς Μόρφη. Τη μουσική υπογράφει ο Στέφανος Τσαπής και τον ήχο ο Δημήτρης Σταυρακούδης. Η ταινία είναι στην ελληνική γλώσσα.

Η προσέλευση ξεκινά στις 8 μ.μ., με δωρεάν είσοδο και ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.