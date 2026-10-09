Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Κάλεσμα σε βιωματικό εργαστήριο με την εικονογράφο Ντανιέλα Σταματιάδη

Κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε βιωματικό εργαστήριο με την εικονογράφο Ντανιέλα Σταματιάδη απευθύνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου του Δήμου Καλαμάτας.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., στον πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Αφορμή αποτελεί το silent book «Μια αρχή, ένα τέλος, μια αρχή ξανά» και στόχος είναι η αξιοποίηση της εικόνας ως αφηγηματικού εργαλείου στην τάξη.

Μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου θα εξερευνηθεί η διαδικασία δημιουργίας ενός βιβλίου χωρίς λόγια, καθώς και οι εικαστικές και αφηγηματικές επιλογές που διαμορφώνουν την ιστορία. Θα παρουσιαστούν προσχέδια, στάδια ανάπτυξης και παραδείγματα από τη δημιουργική διαδικασία, μαζί με μικρές διαδρομές σε ιδέες, παρατηρήσεις και αναζητήσεις που τροφοδότησαν τη δημιουργία του βιβλίου. Στο βιωματικό μέρος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν τις εικόνες του βιβλίου και θα διατυπώσουν τη δική τους ερμηνεία για την ιστορία, ανακαλύπτοντας πώς διαφορετικοί αναγνώστες μπορούν να αποδώσουν διαφορετικά νοήματα στο ίδιο οπτικό υλικό.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας https://forms.gle/Vma7JgKP7oRfXsNJ6. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της φόρμας συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 27210 96818 ή στο kalamata.library@gmail.com.