Στο Παλαιό Δημοτικό Καρδαμύλης η έκθεση τέχνης «Επιτέλους ουρανός»

Στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης μεταφέρεται η ομαδική έκθεση τέχνης «Επιτέλους ουρανός», σε εισήγηση θέματος και καλλιτεχνική επιμέλεια του Βασίλη Καριζώνη.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Κυριακή στις 6 μ.μ.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, κολλάζ, βιβλιοδεσίας και εγκατάστασης: Σωτήρης Αναστασόπουλος, Ανδρέας Ζαχαράτος, Τάσος Βαμβακάς, Annette Hilbrecht, Βασίλης Καριζώνης, Στάθης Καρυδομάτης, Καλλιρρόη Κατσαφάνα, Gerd Lepic, Εύη Λιακέα, Τζένη Λυκουρέζου, Ηλίας Μακρής, Πηνελόπη Μεμένιου, Γιώργος Ντέρος, Christina Paeschke, Franz Paky, Μαρία Παπαθανασοπούλου, Beatrix Preissl-Elsner, Uta Schnuppe Strack, Γιώργος Σταθουλόπουλος, F. Dieter Stein, Παναγιώτης Φ. Τεμπελόπουλος και Ingrid Weinert.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Δυτικής Μάνης, ενώ συνδιοργανώνεται από το codex «CONIECTURA» και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ. Θα είναι επισκέψιμη καθημερινά, από τις 6 μ.μ. έως τις 9.30 μ.μ., και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.