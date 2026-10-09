Ενημερωτικές ομιλίες σε Φιλιατρά και Γαργαλιάνους για τις τηλεφωνικές απάτες

Ενημερωτικές ομιλίες για τις τηλεφωνικές απάτες με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους που προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας σε διάφορες πόλεις του Δήμου Τριφυλίας θα γίνουν με την υποστήριξη του ΑΤ Γαργαλιάνων, σε Φιλιατρά και Γαργαλιάνους.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 ώρα μ.μ. θα γίνει στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης στα Φιλιατρά. Την επόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ. θα γίνει ομιλία στην Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων.

Ομιλητής θα είναι ο Ανθυπαστυνόμος Φωτόπουλος Αθανάσιος, υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στις ενημερωτικές δράσεις συμμετέχουν η Κοινωνική Υπηρεσία, το ΚΑΠΗ, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η προστασία των Δημοτών από τις τηλεφωνικές, διαδικτυακές και λοιπές απάτες με σκοπό την απόσπαση χρηματικών ποσών.

Κ.Μπ.