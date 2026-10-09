Ενημερωτικές ομιλίες σε Φιλιατρά και Γαργαλιάνους για τις τηλεφωνικές απάτες

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 ώρα μ.μ. θα γίνει στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης στα Φιλιατρά. Την επόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ. θα γίνει ομιλία στην Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων.
Ομιλητής θα είναι ο Ανθυπαστυνόμος Φωτόπουλος Αθανάσιος, υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Στις ενημερωτικές δράσεις συμμετέχουν η Κοινωνική Υπηρεσία, το ΚΑΠΗ, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.
Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η προστασία των Δημοτών από τις τηλεφωνικές, διαδικτυακές και λοιπές απάτες με σκοπό την απόσπαση χρηματικών ποσών.
Κ.Μπ.