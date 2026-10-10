Η τζαζ επιστρέφει στην Καρδαμύλη με τη φθινοπωρινή έκδοση του Φεστιβάλ

Η Καρδαμύλη ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά με ήχους τζαζ, καθώς αύριο, Κυριακή ξεκινά το κύριο πρόγραμμα της δεύτερης πράξης του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ, που θα διαρκέσει έως τις 19 Οκτωβρίου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εκτός από τον Μάιο, το φεστιβάλ δίνει μουσικό ραντεβού και τον Οκτώβριο, προσφέροντας μια ακόμη ξεχωριστή εμπειρία μουσικής και πολιτισμού στη Μεσσηνία, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Sarpsborg Jazzclub της Νορβηγίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Μάνης και το Bar 1866, μετατρέποντας την Καρδαμύλη και την ευρύτερη περιοχή σε σημείο συνάντησης μουσικών και φίλων της τζαζ από διάφορες χώρες.

Ως προεόρτιο της φθινοπωρινής διοργάνωσης, σήμερα Σάββατο στις 7 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη μουσική συνάντηση στο Gialos, δίνοντας μια πρόγευση της τζαζ γιορτής που θα ακολουθήσει.

Αύριο Κυριακή, η ημέρα ξεκινά στις 10 το πρωί στο Kritamos, με μουσικό πρωινό από τους Jazz Farmacy και τη Fride Amundsen από τη Νορβηγία. Στις 2 μ.μ., στο Pantazi Beach Bar, τη σκυτάλη παίρνουν οι Espen & Martha Folk & Bluegrass Band, ενώ στις 7 μ.μ., στο The Harbour στον Άγιο Νικόλαο, θα εμφανιστούν το Jan Inge Melsæter Quartet με την Tricia Boutté και το Oluf Dimitri’s Buffet, σε μια βραδιά με τη συμμετοχή μουσικών από διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 10 μ.μ. στο Bar 1866, με τους Panhandle Stringswing από τη Νορβηγία και ένα ανοιχτό jam session, όπου οι μουσικοί θα μοιραστούν τη σκηνή σε αυτοσχεδιαστικές εμφανίσεις.

Οι συναυλίες θα φιλοξενηθούν σε εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ και καφέ της περιοχής, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα, με τη ζωντανή μουσική να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας του τόπου.

Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο, ενώ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα συγκεντρώνονται προαιρετικές δωρεές για την οικονομική υποστήριξη του φεστιβάλ.

Τ.Αν.