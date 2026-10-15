Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας - Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση

Σε τροχιά προετοιμασίας μπαίνει το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί το 2027, με τη διοργάνωση να απευθύνει ήδη ανοιχτό κάλεσμα για την υποβολή καλλιτεχνικών προτάσεων.

Την ίδια ώρα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η νέα Προγραμματική Σύμβαση για τη χρηματοδότηση του θεσμού, η οποία θα διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα του.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έχει ξεκινήσει και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Όπως διευκρινίζεται από τη διοργάνωση, προτάσεις που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία δεν θα γίνουν δεκτές.

Το ανοιχτό κάλεσμα αφορά αποκλειστικά ολοκληρωμένα έργα χορού και όχι παραγωγές που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προτάσεις για νέες αναθέσεις. Για τις ομάδες του εξωτερικού, βασική προϋπόθεση είναι τα έργα να παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, οι ελληνικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν έργα που δεν έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν στο Φεστιβάλ και δεν έχουν παρουσιαστεί ή δεν πρόκειται να παρουσιαστούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς.

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η οργανωτική ομάδα του KIDF33 διευκρινίζει ότι δεν θα είναι δυνατή η προσωπική επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους. Το Φεστιβάλ θα επικοινωνήσει, το αργότερο έως το τέλος του 2026, μόνο με τις ομάδες με τις οποίες θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Πέρα από τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο οικονομικό σκέλος της διοργάνωσης, καθώς η νέα Προγραμματική Σύμβαση αναμένεται να καθορίσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές του Φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, κατά την ολοκλήρωση του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε την υπογραφή νέας Προγραμματικής Σύμβασης το φθινόπωρο, με στόχο τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης του θεσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καλαμάτας και η «Φάρις» αναμένεται να διεκδικήσουν αυξημένους πόρους, προκειμένου το Φεστιβάλ να μπορέσει να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο που έχει κατακτήσει.

Άλλωστε, το ζήτημα της χρηματοδότησης έχει απασχολήσει επανειλημμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις», με την αντιπολίτευση να επισημαίνει σε προηγούμενες συνεδριάσεις την ανάγκη αναπροσαρμογής των διαθέσιμων κονδυλίων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις και στην ακρίβεια που επηρεάζει και τον χώρο του πολιτισμού.

Χαρακτηριστικές ήταν και οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης, Παντελή Δρούγα, στην «Ε», ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση του κόστους των παραγωγών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή καλλιτεχνικών σχημάτων από το εξωτερικό. Όπως εξήγησε, οι ανατιμήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, τις μεταφορές και συνολικά στα έξοδα φιλοξενίας και συμμετοχής έχουν επιβαρύνει αισθητά τον προϋπολογισμό της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έπειτα από σχετική συζήτηση με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τζένη Αργυρίου, η εισήγηση προς τον δήμαρχο Καλαμάτας είναι να διεκδικηθεί αύξηση της χρηματοδότησης κατά περίπου 20%.

Το κατά πόσο το συγκεκριμένο αίτημα θα γίνει αποδεκτό μένει να φανεί, με τη νέα συμφωνία να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τον μελλοντικό προγραμματισμό.

ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Το δεδομένο είναι πως μια ενδεχόμενη αύξηση της χρηματοδότησης θα έδινε μεγαλύτερη ευχέρεια στην Τζένη Αργυρίου να υλοποιήσει τον καλλιτεχνικό της σχεδιασμό, διατηρώντας την ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία που χαρακτηρίζουν τον θεσμό.

Άλλωστε, στις δύο πρώτες διοργανώσεις υπό την καλλιτεχνική της διεύθυνση, η Τζένη Αργυρίου έδωσε δείγματα μιας στοχευμένης και μεθοδικής δουλειάς, με σαφή καλλιτεχνικό προσανατολισμό, που αποτυπώθηκε στο τελικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπτυξη συνεργασιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, επιδιώκοντας να διευρύνει τους ορίζοντες του Φεστιβάλ και να ενισχύσει τη σύνδεσή του με τη σύγχρονη διεθνή χορευτική δημιουργία. Έχοντας ήδη ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών, είναι σημαντικό η προσπάθεια αυτή να στηριχθεί και σε επίπεδο χρηματοδότησης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα όχι μόνο να διατηρηθεί η δυναμική που έχει αναπτυχθεί, αλλά και να γίνουν περαιτέρω βήματα προς τα εμπρός. Εξάλλου, η επένδυση σε έναν θεσμό με τη διαδρομή και τη διεθνή αναγνώριση του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται από τους ανάλογους πόρους.

Στον αντίποδα, εάν οι διαθέσιμοι πόροι παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους, δεν αποκλείεται να προκύψουν πιέσεις στον προγραμματισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδεχόμενος περιορισμός των ημερών ή του αριθμού των παραστάσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ανεπιθύμητο σενάριο, με επιπτώσεις στη δυναμική της διοργάνωσης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κάποια σχετική απόφαση, με τις εξελίξεις γύρω από τη νέα Προγραμματική Σύμβαση να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το ζητούμενο πλέον είναι να διασφαλιστούν οι οικονομικές προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στον σημαντικό αυτό πολιτιστικό θεσμό της Καλαμάτας να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, χωρίς εκπτώσεις στην καλλιτεχνική του ταυτότητα και τη διεθνή του απήχηση.