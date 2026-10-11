Ο Παντελής Δρούγας στην "Ε": Τι αλλάζει σε Χριστούγεννα, 23ης, Καρναβάλι και Ανοιχτό Θέατρο - Ρεκόρ μαθητών στις σχολές της «Φάρις»

Σε μια γνώριμη θέση επέστρεψε ο Παντελής Δρούγας, αναλαμβάνοντας εκ νέου την προεδρία της Κ.Ε. «Φάρις», ύστερα από τη θητεία του στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας ως αντιδήμαρχος.

Στη δεύτερη παρουσία του στα ηνία της κοινωφελούς επιχείρησης ανοίγει τα χαρτιά του στην «Ε» για τη νέα περίοδο, με τις σχολές της «Φάρις» να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον και τις εγγραφές να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ.

Παράλληλα, αναφέρεται στη νέα προγραμματική σύμβαση για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, στις αυξημένες ανάγκες συντήρησης του Μεγάρου Χορού, στον σχεδιασμό για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, αλλά και στις αλλαγές που εξετάζονται για το Ανοιχτό Θέατρο, τις εκδηλώσεις της 23ης Μαρτίου και το Καλαματιανό Καρναβάλι.

ΡΕΚΟΡ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ιδιαίτερα υψηλή είναι φέτος η συμμετοχή στις τρεις βασικές εκπαιδευτικές δομές της «Φάρις», με τον Παντελή Δρούγα να κάνει λόγο για μία από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών. Στη Δημοτική Σχολή Χορού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 220 εγγραφές, ενώ, όπως ανέφερε, οι εγγραφές συνεχίζονται και τον Οκτώβριο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση σε συγκεκριμένα τμήματα, μεταξύ των οποίων και εκείνο του σύγχρονου χορού ανηλίκων, όπου οι διαθέσιμες θέσεις έχουν εξαντληθεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δημιουργηθεί ακόμη και λίστες αναμονής, με την καλλιτεχνική διεύθυνση να εξετάζει τρόπους ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. «Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και αυτό είναι ευχάριστο. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί γίνεται δουλειά και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα», τόνισε.

Αντίστοιχα θετική είναι η εικόνα και στο Εικαστικό Εργαστήρι, όπου οι εγγραφές έχουν φτάσει τις 205. Ιδιαίτερη ανταπόκριση, όπως είπε, γνώρισε το νέο τμήμα αργυροχρυσοχοΐας, το οποίο συμπληρώθηκε σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη των εγγραφών, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ήδη η δημιουργία και δεύτερου τμήματος.

Στο Δημοτικό Ωδείο οι εγγραφές έχουν φτάσει περίπου τις 300, ενώ ο κ. Δρούγας υπενθύμισε ότι σχεδιάζεται και νέο τμήμα μουσικής θεωρίας και ιστορίας της μουσικής για ενήλικες. Ο πρόεδρος της «Φάρις» εκτίμησε ότι συνολικά πρόκειται για χρονιά-ρεκόρ για τις τρεις σχολές, γεγονός που, όπως σημείωσε, αποδεικνύει και το επίπεδο της δουλειάς που γίνεται στις δημοτικές καλλιτεχνικές δομές.

«Η Καλαμάτα πλέον είναι πρότυπο σε αυτό. Δεν υπάρχει εύκολα κάπου αλλού στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, με όλες αυτές τις δομές μαζί», υπογράμμισε, λέγοντας ότι ανάλογη εικόνα είχε μεταφέρει και ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης μετά από επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις.

Ο κ. Δρούγας στάθηκε ιδιαίτερα και στην εξέλιξη των μαθητών, επισημαίνοντας ότι από το Δημοτικό Ωδείο έχουν περάσει παιδιά που στη συνέχεια ακολούθησαν επαγγελματική πορεία στο εξωτερικό και σε μεγάλες ορχήστρες, ενώ αναφέρθηκε και στις επιτυχίες μαθητών του Εικαστικού Εργαστηρίου, οι οποίοι κάθε χρόνο καταφέρνουν να εισαχθούν σε σχολές Καλών Τεχνών.

Αντίθετα, για το Τμήμα Λόγου και Γραμμάτων ξεκαθάρισε ότι δεν λειτουργεί πλέον, καθώς, παρά την προσπάθεια που είχε γίνει κατά την προηγούμενη θητεία του, δεν υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην ατζέντα της «Φάρις» είναι και η νέα προγραμματική σύμβαση για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Ο Παντελής Δρούγας σημείωσε ότι το κόστος των παραγωγών έχει αυξηθεί αισθητά, ιδιαίτερα για τα ξένα σχήματα, καθώς έχουν ακριβύνει τόσο τα αεροπορικά εισιτήρια όσο και οι μεταφορές και συνολικά τα έξοδα που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους.

Όπως ανέφερε, μετά από συζήτηση με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τζένη Αργυρίου, η εισήγηση προς τον δήμαρχο Καλαμάτας είναι να ζητηθεί αύξηση της χρηματοδότησης κατά περίπου 20%.

Η νέα προγραμματική πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το νέο έτος και, σύμφωνα με όσα μας είπε, ο δήμαρχος θα προχωρήσει στις απαραίτητες συζητήσεις τόσο με την Περιφέρεια όσο και με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Λίνα Μενδώνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αυξημένες ανάγκες συντήρησης του Μεγάρου Χορού. Όπως εξήγησε, βρίσκεται σε ισχύ προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Καλαμάτας ύψους 99.000 ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο δεν επαρκεί πλέον για τις πραγματικές ανάγκες ενός τόσο μεγάλου κτηρίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν τα σοβαρά προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί πριν από το Φεστιβάλ Χορού φέτος στο σύστημα ψύξης, αλλά και οι ανάγκες ελέγχου και πιστοποίησης μηχανισμών και τεχνικού εξοπλισμού του Μεγάρου. Το κόστος των παρεμβάσεων αυτών, όπως ανέφερε ο κ. Δρούγας, αποδείχθηκε ιδιαίτερα υψηλό και, μετά από συνεννόηση με τον δήμαρχο, αποφασίστηκε να κινηθεί διαδικασία για επιπλέον χρηματοδότηση 60.000 ευρώ ετησίως.

Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς αναμένεται η σχετική έγκριση από την Επίτροπο. «Ένα τόσο μεγάλο κτήριο χρειάζεται συνεχή συντήρηση. Κάποιες χρονιές μπορεί να χρειαστεί να εξαντληθεί όλο το ποσό, κάποιες άλλες όχι. Μακάρι να μη χρειάζεται», σημείωσε ο κ. Δρούγας.

Ως προς το ενδεχόμενο να ζητηθεί και η συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού για το Μέγαρο, ανέφερε ότι το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο με τη Λίνα Μενδώνη, πιθανώς με αφορμή την παρουσία της στην Καλαμάτα για τα εγκαίνια της έκθεσης «Κιβωτός του Λόγου. Τέχνη και Γραφή» στις 18 Οκτωβρίου.

Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η προετοιμασία για τις φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο η πόλη να μπει ακόμη νωρίτερα σε εορταστικό κλίμα. Ο κ. Δρούγας ανέφερε ότι και φέτος θα τοποθετηθεί φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία, καθώς και ένα μικρότερο φυσικό δέντρο στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση του στολισμού στο κέντρο, στα χωριά αλλά και στην παραλιακή ζώνη.

Για το λιμάνι, όπως είπε, εξετάζονται δύο σενάρια: είτε να επισκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά το φωτισμένο καράβι είτε, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να αντικατασταθεί από χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Αν μπει το καράβι, θέλουμε να είναι αξιόλογο και αξιοπρεπές. Αν δεν μπορεί να επισκευαστεί σωστά, τότε θα δούμε τη λύση του δέντρου», εξήγησε.

Παράλληλα, στάθηκε στην πρόθεση να ενισχυθεί ο στολισμός στην Παραλία, ώστε να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο στον κόσμο να επισκέπτεται την περιοχή και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Στα χωριά προβλέπεται βασικός στολισμός, ενώ όπου υπάρχει ενδιαφέρον από τοπικούς συλλόγους και κοινότητες, η «Φάρις» θα μπορεί να διαθέσει αρχικά μικρά δέντρα και, εφόσον χρειαστεί, στολίδια και λαμπάκια. Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της «Φάρις», είναι ο χρόνος. Η πρόθεση είναι το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία να πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου. «Θέλουμε να γίνει νωρίτερα. Είναι καλό και για την αγορά και για την εστίαση, αλλά και για να μπει ο κόσμος στο κλίμα των Χριστουγέννων», τόνισε.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Αλλαγές προγραμματίζονται και στους όρους παραχώρησης του Ανοιχτού Θεάτρου. Ο Παντελής Δρούγας ανέφερε ότι έχει ήδη εισηγηθεί αύξηση του μισθώματος για τις παραγωγές που χρησιμοποιούν τον χώρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η αρίθμηση των θέσεων θα αποτελεί πλέον σαφή και υποχρεωτικό όρο.

Κάθε θεατής, όπως είπε, θα διαθέτει εισιτήριο που θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση, με την ευθύνη εφαρμογής να βαραίνει τον διοργανωτή.

Παράλληλα, στους νέους όρους θα προβλέπεται και προκαταβολή, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο ακυρώσεων που δεσμεύουν ημερομηνίες χωρίς τελικά να πραγματοποιείται η εκδήλωση. «Χωρίς προκαταβολή, η “Φάρις” χάνει δύο φορές: και από την εκδήλωση που δεν έγινε και από το γεγονός ότι η ημερομηνία δεν δόθηκε σε κάποιον άλλο», εξήγησε. Το νέο πλαίσιο, όπως πρόσθεσε, εξετάζεται ήδη από τη Νομική Υπηρεσία πριν προωθηθεί για έγκριση.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 23ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Συζητήσεις έχουν ξεκινήσει και για τις εκδηλώσεις της 23ης Μαρτίου του 2027. Ο κ. Δρούγας ανέφερε ότι έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον σύλλογο που συμμετέχει ενεργά στην ιστορική αναπαράσταση, ζητώντας να κατατεθούν προτάσεις για πιθανές αλλαγές και εμπλουτισμό του προγράμματος.

Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι και το θέμα της επαναφοράς των μπαλωθιών, σε συνεννόηση με την Αστυνομική Διεύθυνση και μόνο εφόσον θα μπορούσε να υπάρξει ασφαλές και ελεγχόμενο πλαίσιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζεται η δυνατότητα το χορευτικό αντάμωμα που πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία να συνδεθεί με τις εκδηλώσεις της ίδιας ημέρας, με την πομπή να καταλήγει στην πλατεία και τη δράση να συνεχίζεται με ζωντανή μουσική και χορούς.

ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο σχεδιασμός για το Καλαματιανό Καρναβάλι του 2027. Ο πρόεδρος της «Φάρις» ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον νέο πρόεδρο της Καρναβαλικής Επιτροπής και σημείωσε ότι υπάρχουν αρκετές νέες ιδέες.

«Έρχονται πολλές αλλαγές. Υπάρχουν πολλές σκέψεις. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε», υπογράμμισε. Όπως εξήγησε, η «Φάρις» θα διατηρήσει τον συντονισμό και τη συνεργασία με την Καρναβαλική Επιτροπή, αναλαμβάνοντας τις βασικές δράσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, όπως ο στολισμός, η μεγάλη συναυλία και οι κεντρικές εκδηλώσεις, ενώ στόχος είναι να προστεθούν και άλλες δράσεις κατά τη διάρκεια της αποκριάτικης περιόδου.

Θετικά στάθηκε και στην προσπάθεια εξεύρεσης χορηγών από την Καρναβαλική Επιτροπή, ώστε να υποστηριχθούν οικονομικά επιπλέον εκδηλώσεις. Τέλος, δήλωσε θετικός στην επαναφορά του Παιδικού Καρναβαλιού, το οποίο είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία το 2020 στην πρώτη του πράξη, αλλά σταμάτησε μετά την πανδημία. Όπως ανέφερε, μια τέτοια διοργάνωση κινητοποιεί παιδιά και γονείς, δίνει ζωή στην πόλη και ενισχύει παράλληλα την κίνηση. «Είμαι υπέρ του Παιδικού Καρναβαλιού. Υπάρχει εμπειρία στο προσωπικό της “Φάρις”, υπάρχει θέληση και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο», κατέληξε, υπενθυμίζοντας την υποστελέχωση της κοινωφελούς επιχείρησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται συνολικά για τις δράσεις.