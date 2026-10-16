Αγορά τοπικών προϊόντων στο Λαδά

Η αγορά θα συνοδευτεί με παραδοσιακό γλέντι και προσφορά τοπικών εδεσμάτων. Σε συνέντευξη Τύπου χθες στο Δημαρχείο Καλαμάτας, οι οργανωτές κάλεσαν τον κόσμο να ανέβει την Κυριακή στο Λαδά, για να στηρίξει τους λίγους παραγωγούς, να αγοράσει τα γνήσια προϊόντα της περιοχής, να γευτεί τοπικά εδέσματα και να γλεντήσει, καθώς και να δώσει ζωή στο χωριό. Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Δήμος Καλαμάτας “έρχεται αρωγός και υποστηρικτής της εκδήλωσης στο Λαδά.

Ο Δήμος υπηρετεί το πλαίσιο των καθηκόντων του, ώστε τα χωριά αυτά να διατηρήσουν τη ζωή που, δυστυχώς, εκλείπει, λόγω της πληθυσμιακής κατάρρευσης. Ο αντιδήμαρχος κάλεσε όλο τον κόσμο να πάει στο Λαδά, να ψωνίσει τα λίγα αλλά εκλεκτά προϊόντα της περιοχής. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Λαδαίων Αθηνά Μασουρίδη κάλεσε όλο τον κόσμο την Κυριακή στο Λαδά, σε υψόμετρο 680 μέτρα στον Ταΰγετο, 23 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, ενημερώνοντας ότι ο δρόμος είναι καλός. Τον κάλεσε να συνδυάσει την επίσκεψη με εκδρομή, να αγοράσει τοπικά προϊόντα και να συμμετέχει στο παραδοσιακό γλέντι. Ακόμα, θα δει την εκκλησία του 14ου αιώνα, τον Αγιο Βασίλειο του 1783, τα καλντερίμια και το δίτοξο γεφύρι.

Στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η αγορά, στις 12 θα χορέψει το χορευτικό του συλλόγου και μετά θα αρχίσει το γλέντι. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν φασολάδα, παστό, λουκάνικο, σουβλάκια, καλό κρασί και ζωντανή μουσική. Η πρόεδρος ανέφερε ότι τα γνήσια προϊόντα που θα πωλούνται, θα είναι σκουρίκια, χόντρος (χοντροαλεσμένο – σπασμένο - σιτάρι ολικής άλεσης), κάστανα, καρύδια, ψωμί και παξιμάδια χωριάτικα που θα ζυμώσουν οι κυρίες. Σημείωσε πως “θα είναι μεγάλη τιμή για μας, να έρθετε για να πάρει ζωή το χωριό μας. Γιατί έχουν ερημώσει τα χωριά, αλλά όταν γίνονται γλέντια έχουμε κόσμο”. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Λαδά Μιχάλης Αντωνόπουλος ενημέρωσε ότι θα πωλούνται πατάτες, καρύδια, κάστανα, μήλα, ό,τι παράγεται στον Ταΰγετο, θα υπάρχει ζωντανή μουσική, καθώς και εδέσματα. Ο πρόεδρος κάλεσε τον κόσμο να πάει να ψωνίσει “όλα τα καλούδια που θα υπάρχουν, να φάει, να πιει και να γλεντήσει”.