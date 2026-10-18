«Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Καιρικά Φαινόμενα»: Νέος κύκλος επιστημονικών συζητήσεων στην Καλαμάτα

Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο κύριος ερευνητής του Κέντρου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, δρ. Σταύρος Σολωμός, ο οποίος θα αναλύσει τη σχέση της κλιματικής αλλαγής με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Μεσόγειο.

Στη συζήτηση θα εξεταστούν οι μηχανισμοί δημιουργίας των μεσογειακών κυκλώνων, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι ισχυροί άνεμοι και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά τα φαινόμενα. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι επιστημονικές εκτιμήσεις για τις κλιματικές εξελίξεις των επόμενων ετών και οι δυνατότητες καλύτερης προετοιμασίας, πρόληψης και προστασίας.

Ο φετινός κύκλος café-NEO, που διοργανώνεται από το Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ), είναι αφιερωμένος στην ατμόσφαιρα και την κλιματική κρίση. Στόχος των συναντήσεων είναι η επικοινωνία της επιστημονικής γνώσης με το ευρύ κοινό, μέσα από ανοιχτές συζητήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με τους επιστήμονες.

Το Navarino Environmental Observatory ιδρύθηκε το 2009, έχει έδρα τη Μεσσηνία και δραστηριοποιείται στην έρευνα και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, φιλοξενώντας φοιτητές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις.